TB2 SİHA'lar dünya gündemini altüst ederken İsrail yeni SİHA'larını duyurdu

İsrail ordusundan yetkililer, silahlı insansız hava aracı filosunun tanıtımını yaptı.

İsrail 20 yıldan fazla bir sürenin ardından envanterindeki silahlı insansız hava araçlarını tanıttı.

Reuters'ta yer alan habere göre, İsrail ordusunun yaptığı açıklamada, SİHA filosunda çeşitli silahlı insansız hava araçlarının yer aldığı belirtiliyor.

İsrail cephaneliğindeki SİHA'lar ses ve duman çıkarmayan güdümlü bombalar atabiliyor, ki bombaların bu özelliği sebebiyle karşı tarafın önceden bir önlem alması daha da zor hale geliyor.

Reuters'a konuşan İsrail ordusundan üst düzey bir yetkiliye göre İsrail ordusunun SİHA filosunda, yolcu uçağı büyüklüğündeki Heron TP ve daha küçük boyuttaki Hermes tipi dronelar bulunuyor.

Yetkiliye göre, Heron TP İsrail ordusunun sahip olduğu en büyük SİHA ve söz konusu silahlı insansız hava aracı bir tonluk mühimmat taşıma kapasitesine sahip.

SİHA mühimmatlarının İsrail yapımı olduğu ifade edilirken mühimmatların atıldığında ses hızı ile düşebildiği belirtiliyor.

Kaynak: Mepa News