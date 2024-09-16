  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sokak düğünleri yasaklandı! Nedeni bakın neymiş…

Araplar rotayı değiştirdi! İbrahim Anlaşmaları dört yıl sonra bölgeye ne getirdi?

Milletin sinir uçlarıyla oynamayı bırakın! Dizide tepki çeken Narin göndermesi

TOGG dünyada ses getirirken Brüksel'de binlerce işçi Audi çalışanlarıyla dayanışma eylemi düzenledi

Türk vatandaşları için böyle bir karar yok! Almanya iddiasına yalanlama

Mazlumların hamisi Türkiye! Dev gemi yola çıktı

Ünlü milyarderler çok yakında şok olacak! Milyarderler parayı deniz dibine yatırdı!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye'nin bundan kurtulması gerekiyor

TB2 SİHA başarısı, İHA dünya lideri olurken Hollanda, Ukrayna’ya taahhüt ettiği Patriot’ları teslim edemeyecek

O ülkeden 'dur diyen yok mu' diye? isyan ettiler ama Mısır ve Türkiye Libya krizini çözmek için çalışıyor
Dünya TB2 SİHA başarısı! Türk İHA'ları dünya lideri! Hollanda, Ukrayna’ya taahhüt ettiği Patriot’ları teslim edemeyecek
Dünya

TB2 SİHA başarısı! Türk İHA'ları dünya lideri! Hollanda, Ukrayna’ya taahhüt ettiği Patriot’ları teslim edemeyecek

Yeniakit Publisher
2024-09-16 17:47:00 - 2024-09-16 17:52:32
TB2 SİHA başarısı! Türk İHA'ları dünya lideri! Hollanda, Ukrayna’ya taahhüt ettiği Patriot’ları teslim edemeyecek

Rusya'ya karşı Ukrayna’ya gönderilen Türk İHA'ları ses getirdi. İHA alanında, sahada kanıtlanmış performansı ve hızlı teslimat kabiliyetiyle küresel pazarda liderliğe ulaşırken Hollanda, müttefiklerinden birinin teslimat sürecine katılmayı reddetmesi şoknedeniyle Ukrayna’ya Patriot hava savunma sistemi gönderemeyecek.

Hollanda, müttefiklerinden birinin teslimat sürecine katılmayı reddetmesi nedeniyle Ukrayna’ya Patriot hava savunma sistemi gönderemeyecek.

Ülke, ilk olarak mayıs ayı sonunda Ukrayna’ya Patriot sistemi gönderme niyetini açıklamıştı. Savunma Bakanlığı, ülkenin bu sistemin ‘ana bileşenlerine’ sahip olduğunu, ancak diğer parçaların başka devletler tarafından tedarik edileceğini belirtmişti.

Haziran ayında dönemin Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, Hollanda’nın teslimata yardımcı olacak bir ülke bulduğunu duyurmuştu. Plana göre, radar sistemi ve en az üç fırlatıcı Ukrayna’ya gönderilecekti.

NL Times gazetesinde yer alan habere göre Hollanda Savunma Bakanlığı, şimdi bu teslimatla ilgili olarak ‘bir müttefikin daha önce verdiği taahhüdü yerine getirmediğini’ belirtti. Bakanlık, bahsi geçen ülkenin hangisi olduğunu açıklamadı.

Bu arada, 4 Eylül’de Almanya’nın Ukrayna’ya hava savunma sistemleri tedarikini önemli ölçüde artıracağı bildirilmişti. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Berlin’in Kiev’e 17 IRIS-T uçaksavar füze sistemi daha sağlayacağını açıkladı.

Bloomberg’e göre, bu sistemlerden dördü bu yılın sonuna kadar, geri kalan 13’ü ise 2026 yılına kadar Ukrayna’ya ulaşacak.

Bir sonraki gün, İngiltere Savunma Bakanı John Healey, Londra’nın Ukrayna’nın hava savunma kapasitesini güçlendirmek için 162 milyon pound (yaklaşık 213 milyon dolar) değerinde 650 çok amaçlı füze sağlayacağını duyurdu. Healey, binlerce füzeyi içeren daha büyük bir yardım paketinin ise önümüzdeki yıl verileceğini de sözlerine ekledi.

Türkiye SİHA pazarının lideri: Dünyanın en büyük askeri İHA tedarikçisi oldu
Türkiye SİHA pazarının lideri: Dünyanın en büyük askeri İHA tedarikçisi oldu

Teknoloji

Türkiye SİHA pazarının lideri: Dünyanın en büyük askeri İHA tedarikçisi oldu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Plutonyum müjdat

Füzeler fakir ülkelere karşı kullanışlı olabilir ama zengin ülkelere (AB ülkeleri gibi) karşı mini nükleer patlayıcılar kullanışlıdır. Bir vosvos'un bagajında ya da motorsikletin arkasında taşınabilir, küçük ama bir başkenti bütün dijital sistemiyle yok edecek mini nükleer savaş başlıkları 1960'lı yıllardan beri mevcut. Avrupa'ya kim füze atar ya da jetle saldırır ki. Saçma. Ancak ukraynaya, ırağa, israile, afrikaya füze atabilirsin. Avrupa'ya füze atsan kimin attığı belli olur. Sıkıntı büyük olur. Karadan başkentlerin kıyısına sokulmuş mini nükleer bombalar patladığında kimi suçlayabilirsin? Silah tüccarları o kadar zalim ki günümüzde. Onlarca suçlu seçeneği var. Avrupa'nın kim vurduya gitmesi ve nükleer çöplüğe dönmesi çok kolay. Acı ama gerçek.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23