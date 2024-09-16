TB2 SİHA başarısı! Türk İHA'ları dünya lideri! Hollanda, Ukrayna’ya taahhüt ettiği Patriot’ları teslim edemeyecek

Hollanda, müttefiklerinden birinin teslimat sürecine katılmayı reddetmesi nedeniyle Ukrayna’ya Patriot hava savunma sistemi gönderemeyecek.

Ülke, ilk olarak mayıs ayı sonunda Ukrayna’ya Patriot sistemi gönderme niyetini açıklamıştı. Savunma Bakanlığı, ülkenin bu sistemin ‘ana bileşenlerine’ sahip olduğunu, ancak diğer parçaların başka devletler tarafından tedarik edileceğini belirtmişti.

Haziran ayında dönemin Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, Hollanda’nın teslimata yardımcı olacak bir ülke bulduğunu duyurmuştu. Plana göre, radar sistemi ve en az üç fırlatıcı Ukrayna’ya gönderilecekti.

NL Times gazetesinde yer alan habere göre Hollanda Savunma Bakanlığı, şimdi bu teslimatla ilgili olarak ‘bir müttefikin daha önce verdiği taahhüdü yerine getirmediğini’ belirtti. Bakanlık, bahsi geçen ülkenin hangisi olduğunu açıklamadı.

Bu arada, 4 Eylül’de Almanya’nın Ukrayna’ya hava savunma sistemleri tedarikini önemli ölçüde artıracağı bildirilmişti. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Berlin’in Kiev’e 17 IRIS-T uçaksavar füze sistemi daha sağlayacağını açıkladı.

Bloomberg’e göre, bu sistemlerden dördü bu yılın sonuna kadar, geri kalan 13’ü ise 2026 yılına kadar Ukrayna’ya ulaşacak.

Bir sonraki gün, İngiltere Savunma Bakanı John Healey, Londra’nın Ukrayna’nın hava savunma kapasitesini güçlendirmek için 162 milyon pound (yaklaşık 213 milyon dolar) değerinde 650 çok amaçlı füze sağlayacağını duyurdu. Healey, binlerce füzeyi içeren daha büyük bir yardım paketinin ise önümüzdeki yıl verileceğini de sözlerine ekledi.