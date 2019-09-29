Tazminat vergi iadesi başvurusu nasıl yapılır son dakika

İşçi işverenle karşılıklı anlaşarak işten ayrıldığı durumlarda gerçekleştirilen tazminatlardaki vergi iadesinin nasıl alınacağı son dakika yakından takip ediliyor. 27 Mart 2018 tarihinden önce iş akitleri karşılıklı sonlandırma sözleşmesi neticesinde sona erdirilen işçilere ödenen tazminatlar üzerinden kesilen gelir vergisi için başvuru yapılması durumunda vergi iadesi çalışana geri ödenecek.tazminat vergi iadesi başvuru süreciyle ilgi son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor.

Tazminat vergi iadesi ne zaman yatar? Tazminat vergi iadesi nasıl hesaplanır, tazminat vergi iadesi başvurusu nasıl yapılır, İkale sözleşmesi kapsamında yapılan ödemeden kesilen verginin iadesini almak için nereye müracaat etmeliyim? Çalıştığınız işyerinin (sorumlu sıfatıyla) ücretlerinizden kestiği (tevkif ettiği) vergileri beyan ederek ödediği, muhtasar yönünden bağlı bulunduğu tarha yetkili vergi dairesine müracaat etmelisiniz. Çalıştığınız yer şube olup gelir vergisi stopaj yönünden merkezden ayrı bir vergi dairesine bağlı ise, şubenin bağlı olduğu bu vergi dairesine başvurmanız gerekmektedir. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 114 ve 126 ıncı maddeleri gereğince; 31.12.2013 ve öncesi dönemler için 5 yıllık zaman aşımı süresi geçmiş olduğundan söz konusu tarih ve öncesine ilişkin kesilen vergilerin iadesi mümkün bulunmamaktadır. 2014 yılı için de anılan düzeltme zaman aşımı hükümleri çerçevesinde 31.12.2019 tarihine kadar başvuru yapılması gerekmektedir.

kıdem tazminatı para iadesi kimler alır?

27 Mart 2018 tarihinen önce işçi ile işveren arasında karşılıklı anlaşmayla iş akdinin sona erdirildiği durumlarda ödenen iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları, bonus ödemesi, hizmet ödülü, hizmet primi, ek ödeme, ikramiye gibi adlar altında yapılan ek tazminatlar üzerinden kesilen gelir vergisi iade edilecek. 27 Mart 2018 tarihinden sonra düzenlenen sözleşmeler ile bu tarihten önce düzenlenmiş olmakla birlikte, öngörülen ek tazminat ödemesinin 27 Mart 2018 tarihinden sonra yapıldığı durumlarda vergi iadesi söz konusu olmayacak.

İkale sözleşmesinde kimler vergi iadesi alabilir?

Çalıştığım iş yerinden emekli olmak üzere ikale sözleşmesi imzalayarak ayrıldım, ikale kapsamında tarafıma yapılan ödemeden kesilen gelir vergisini iade alabilir miyim? Sabah gazetesi yazarı Faruk Erdem konuyla ilişkin önemli bir yazıyı kaleme aldı. Erdem’in yazısına göre, emekli olmak suretiyle işten ayrılan hizmet erbabına yapılan ek ödemeler, işveren tarafından işsiz kalması nedeniyle yapılan bir ödeme olmayıp, emekliye ayrılması nedeniyle ödenen emekli ikramiyesi niteliğinde olduğundan, bu ödemelerin, Gelir Vergisi Kanununun geçici 89 uncu maddesinde belirtilen ödemeler kapsamında değerlendirilmesi ve bu ödemeler üzerinden yapılan gelir vergisi kesintisinin iadesi mümkün değildir. Fesihname (iş sözleşmesinin süresinden önce feshedilmesi durumunda ödenen ceza ve tazminatlar hariç), ibraname, sulhname ve benzeri sözleşme ve belgelere istinaden iş sözleşmeleri sona eren çalışanlara, iş akitlerinin sonlandırılması nedeniyle Gelir Vergisi Kanunun geçici 89 uncu maddesinde belirtilen nitelikte ek tazminat ödemeleri yapılmış olması halinde, bu ödemeler üzerinden kesilen gelir vergisinin de iadesi mümkündür.

Tazminat üzerinden kesilen gelir vergisi iadesi için nereye başvuru yapılacak?

Ayrıca bazı işverenler tarafından istifa etmek suretiyle işten ayrılan hizmet erbabına, ikale sözleşmesi ve benzeri bir sözleşme düzenlenmeden kıdem tazminatı ve ihbar tazminatlarıyla birlikte değişik adlarda ek ödemeler yapılabilmektedir. Dolayısıyla, bu şekilde işten ayrılan personele yapılan ek ödemenin, geçmişe yönelik işçilik alacakları karşılığı yapılan bir ödeme olmadığının ve Gelir Vergisi Kanununun geçici 89 uncu maddesinde belirtilen nitelikte bir ek tazminat ödemesi olduğunun işverenden alınan yazı ve belgelerle tereddüte mahal bırakmayacak şekilde teşvik edilmesi ve ispatlanması şartıyla ek ödemeler üzerinden kesilen vergilerle ilgili olarak iade talepleri de değerlendirilmektedir. Vergi iadesi başvuruları, işverenin muhtasar vergi yönünden mükellefi olduğu vergi dairesine yapılacak. Şubeleri nedeniyle ayrı vergi dairelerinin mükellefi oalan işlerlerinde, ilgili şubenin mükellefi olduğu vergi dairesine başvurulacak.