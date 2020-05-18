Taziye evine gelen 12 kişide korona virüs çıktı

Van’ın Edremit ilçesindeki cenaze evinde bir araya gelen ve akraba olan 12 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Edremit ilçesi Eminpaşa Mahallesi Sağlık Çıkmaz Sokakta ikamet eden Gülçek ailesinden bir kişinin kalp krizi sonucu vefat etmesi üzerine il dışından gelen kardeşinin Van’a girişte filyasyon ekipleri tarafından gerekli işlemlerinin yapılarak evinde 14 gün karantina altında izoleye alındığı belirtildi. Açıklamada, “Ancak ailenin taziye kurmamasına rağmen yakın akrabalar cenaze evinde bir araya gelerek sosyal mesafe kurallarına aykırı davrandı. İl dışından kardeşinin vefatı üzerine Van’a gelen şahsın 15 Mayıs 2020 tarihinde rahatsızlanarak hastaneye başvurması üzerine yapılan korona virüs testi pozitif çıkınca sağlık ekipleri aile fertleri ve cenaze evine gelenlere test yaptı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Gülçek ailesinin Edremit ilçesi Eminpaşa Mahallesi Sağlık Çıkmaz Sokakta ikamet eden fertlerinden 9, yine aynı aileden İpekyolu ilçesi Yalınağaç Mahallesi’nde ikamet edenlerden de 3 kişide korona virüsü tespit edildi. Filyasyon ekiplerinin hasta şahıs ile temasta olanların tespitine yönelik yaptığı araştırmalarda şu ana kadar 232 kişiye ulaşılarak test yapıldı” denildi.