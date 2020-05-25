  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık

Taziye çadırının kurulduğu mahallede koronadan ilk ölüm

Van’ın İpekyolu ilçesinde taziye çadırının kurulduğu mahallede korona virüsten ilk ölüm yaşandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 19:03:22 -
Taziye çadırının kurulduğu mahallede koronadan ilk ölüm

Van’ın İpekyolu ilçesinde taziye çadırının kurulduğu mahallede korona virüsten ilk ölüm yaşandı.


İpekyolu ilçesine bağlı Ortanca Mahallesi’nde korona virüs salgınına rağmen taziye çadırı kurulması nedeniyle vaka sayısı 101’e yükselmişti. Muhtarın da görevden alındığı mahallede korona virüs testi pozitif çıkan ve hastanede tedavi altında olan bir kadın hayatını kaybetti. Mahalledeki ilk ölüm gerçekleşirken, Van genelinde ise bu ölümle birlikte şimdiye kadar korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı 10’a yükselmiş oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı