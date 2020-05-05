Taziye çadırı kurulmasına izin veren muhtara soruşturma

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, İpekyolu ilçesinde bir mahallede taziye çadırı kurulmasına izin veren muhtarla ilgili soruşturma başlattı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "İlimiz İpekyolu ilçesi Ortanca Mahallesinde Eralan ailesinden 4 Eraygen ailesinden de 2 kişinin korona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıkması üzerine Van Valiliğinin kararı ile ilimiz Ortanca Mahallesi karantina altına alınmıştır. Kurulan taziyeye katılarak korona virüs testi pozitif çıkan vatandaşlarla temasta bulunan çok sayıda vatandaşın olduğu değerlendirilen Gövelek, Arıtoprak ve Karakoç mahalleleri de karantinaya alınmış olup,İpekyolu ilçesi Ortanca mahallesinde korona virüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen taziye kuran vatandaşlar ve buna izin veren Muhtar Mehmet Nuri Yönten hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca TCK’nun 257/1 . maddesi uyarınca ‘Görevi Kötüye Kullanma’ suçundan soruşturma başlatılmıştır” denildi.