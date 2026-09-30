Taze zencefil balla, tarçın sıcak suyla: Baharatçıdan kış bitkileri için hazırlama tarifi

Balıkesir'de uzun yıllardır baharatçılık yapan Kemal Güney, kış aylarında bitki çaylarına ve doğal ürünlere ilginin arttığını belirterek bazı bitkilerin vücudu destekleyici özelliklerinden faydalanılabileceğini anlattı. Kış aylarında vücudu desteklemek ve soğuk havalarda sık görülen hastalıklara karşı korunmaya yardımcı olmak amacıyla ıhlamur, adaçayı, zencefil, zerdeçal, tarçın, kuşburnu ve papatya gibi bitkiler tercih edilebiliyor.

Vatandaşlar özellikle kış ayı gelmeden baharatçılara gitmeyi de ihmal etmiyor. Güney, bu dönemde en çok tercih edilen ürünlerden birinin taze zencefil olduğunu, rendelenen zencefilin balla karıştırılabileceğini söyledi. Zencefilin tadını yoğun bulanların ise toz zencefili balla karıştırıp macun kıvamında tüketebileceğini aktardı.

"Göğsü yumuşatmaya ve balgamın atılmasına yardımcı oluyor"

Ihlamur ve adaçayının da kış aylarında tercih edilebileceğini dile getiren Güney, "Bu bitkiler özellikle göğsü yumuşatmaya ve balgamın atılmasına yardımcı oluyor" dedi. Kuşburnunun C vitamini açısından oldukça zengin olduğunu ve kış aylarında tüketilebileceğini, papatyanın ise ağrı kesici özelliği bulunduğunu aktaran Güney, bu bitkilerin tüketiminde doğru hazırlama yöntemlerinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Seylan tarçını ikiye kırılıp yaklaşık 2-3 dakika kaynatılıyor

Seylan tarçını olarak bilinen tarçının sıcak suyla hazırlanabileceğini anlatan Güney, tarifi şöyle aktardı: "Bir su bardağı sıcak suya bir parça tarçını ikiye kırıp atabiliriz. Yaklaşık 2-3 dakika kaynatıyoruz. İçindeki etken maddelerin çıkması için kaynatıyoruz. Ocağın altını kapattıktan sonra 2-3 dakika bekleyip suyunu içebiliriz."

Güney, tarçının boğaz ve solunum yollarıyla ilgili şikayetlerde destek amacıyla kullanılabileceğini, öksürük ile balgamın giderilmesine yardımcı olabileceğini dile getirdi.

Arı ürünleriyle evde karışım hazırlanabiliyor

Gripten korunmak için bağışıklık sisteminin desteklenmesinin önemli olduğunu söyleyen Güney, C vitamini içeren besinlerin tüketilmesini önerdi. Arı sütü, bal, polen ve propolisin bir araya getirilmesiyle evde çeşitli karışımların hazırlanabileceğini, bu ürünlerin destek amacıyla tüketilebileceğini anlattı.

Çam kozalağı pekmezi ile keçiboynuzu pekmezinin de kışın tercih edilen ürünler arasında yer aldığını aktaran Güney, bu iki pekmezin üst solunum yolları ve bağışıklık sistemini desteklemek amacıyla kullanılabileceğini belirtti.

Güney, bitkisel ürün tüketiminde kişilerin kendi sağlık durumlarını göz önünde bulundurması gerektiğini, düzenli ilaç kullananların ise uzman görüşü almasının önemli olduğunu sözlerine ekledi.