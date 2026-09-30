Sıfır otomobil fiyatlarında yer yerinden oynayacak! 335 bin liraya araba dönemi resmen başlıyor
Çinli otomotiv üreticisi Arcfox, batarya değişim teknolojisini ve kiralama modelini entegre ettiği yeni uygun fiyatlı modeli Beta T1 için hazırlıklarını hızlandırdı. CATL'ın Choco-SEB batarya değişim sistemi sayesinde kullanıcıların istasyonlarda dakikalarca şarj beklemek yerine boşalan bataryayı saniyeler içinde dolu bir üniteyle değiştirebileceği belirtildi. Bataryanın araçtan ayrı olarak kiralanabilmesi sayesinde otomobilin başlangıç fiyatının güncel kur üzerinden yaklaşık 335 bin TL seviyelerine kadar gerilemesi bekleniyor.