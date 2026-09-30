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Otomotiv
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Sıfır otomobil fiyatlarında yer yerinden oynayacak! 335 bin liraya araba dönemi resmen başlıyor

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Sıfır otomobil fiyatlarında yer yerinden oynayacak! 335 bin liraya araba dönemi resmen başlıyor

Çinli otomotiv üreticisi Arcfox, batarya değişim teknolojisini ve kiralama modelini entegre ettiği yeni uygun fiyatlı modeli Beta T1 için hazırlıklarını hızlandırdı. CATL'ın Choco-SEB batarya değişim sistemi sayesinde kullanıcıların istasyonlarda dakikalarca şarj beklemek yerine boşalan bataryayı saniyeler içinde dolu bir üniteyle değiştirebileceği belirtildi. Bataryanın araçtan ayrı olarak kiralanabilmesi sayesinde otomobilin başlangıç fiyatının güncel kur üzerinden yaklaşık 335 bin TL seviyelerine kadar gerilemesi bekleniyor.

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Foto - Sıfır otomobil fiyatlarında yer yerinden oynayacak! 335 bin liraya araba dönemi resmen başlıyor

Çinli otomobil üreticisi Arcfox, uygun fiyatlı modeli Beta T1'i daha erişilebilir hale getirecek yeni bir seçenek üzerinde çalışıyor. Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığına (MIIT) yapılan başvuruyla gün yüzüne çıkan versiyon, CATL tarafından geliştirilen Choco-SEB batarya değişim sistemini kullanacak.

#2
Foto - Sıfır otomobil fiyatlarında yer yerinden oynayacak! 335 bin liraya araba dönemi resmen başlıyor

Yeni teknoloji, elektrikli araçların şarj süresini beklemek istemeyen sürücüler için alternatif bir çözüm sunuyor. Kullanıcılar, şarj istasyonunda dakikalarca beklemek yerine boşalan bataryayı istasyondaki dolu bir üniteyle değiştirebilecek. Böylece aracın yeniden kullanıma hazır hale gelmesi çok daha kısa sürede gerçekleşecek.

#3
Foto - Sıfır otomobil fiyatlarında yer yerinden oynayacak! 335 bin liraya araba dönemi resmen başlıyor

Modeldeki bir diğer yenilik ise bataryanın araçtan ayrı olarak sunulabilmesi. Bu sistemde tüketiciler, otomobili satın alırken bataryanın maliyetini de peşin olarak karşılamak zorunda kalmayacak.

#4
Foto - Sıfır otomobil fiyatlarında yer yerinden oynayacak! 335 bin liraya araba dönemi resmen başlıyor

Bunun yerine batarya kiralanabilecek ve kullanıcılar belirli aralıklarla kira bedeli ödeyecek.

#5
Foto - Sıfır otomobil fiyatlarında yer yerinden oynayacak! 335 bin liraya araba dönemi resmen başlıyor

Bu yaklaşımın otomobilin başlangıç fiyatını ciddi şekilde aşağı çekmesi bekleniyor. Örneğin Arcfox'un Beta S3 modeli batarya dahil 11 bin 820 dolarlık fiyatla satılırken, batarya kiralama seçeneğinde rakam 8 bin 860 dolara, yani yaklaşık 423 bin TL'ye kadar düşüyor.

#6
Foto - Sıfır otomobil fiyatlarında yer yerinden oynayacak! 335 bin liraya araba dönemi resmen başlıyor

Aynı fiyatlandırma stratejisinin Beta T1'e de uygulanması halinde modelin başlangıç fiyatının yaklaşık 7 bin dolara gerilemesi mümkün görünüyor.

#7
Foto - Sıfır otomobil fiyatlarında yer yerinden oynayacak! 335 bin liraya araba dönemi resmen başlıyor

Bu da güncel kur üzerinden yaklaşık 335 bin TL'lik bir satış fiyatı anlamına geliyor.

#8
Foto - Sıfır otomobil fiyatlarında yer yerinden oynayacak! 335 bin liraya araba dönemi resmen başlıyor

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