Çocukların zihinleri ekran kıskacında! Cep telefonları dikkatlerini çalıyor

IQ ARAŞTIRMALARI DA TARTIŞILIYOR Analizde IQ puanlarındaki uzun dönemli değişime ilişkin araştırmalara da yer veriliyor. Norveç'te yapılan ve 2018'de yayımlanan geniş kapsamlı bir çalışma, bazı doğum kuşaklarında daha önce gözlenen IQ artışının tersine döndüğünü ortaya koydu. Araştırmacılar, aile içindeki kardeşleri karşılaştıran sonuçların çevresel faktörlerin önemine işaret ettiğini bildirdi. Ancak burada önemli bir ayrım bulunuyor: Bu araştırmalar IQ gerilemesinin doğrudan akıllı telefonlardan kaynaklandığını kanıtlamıyor. Eğitim, yaşam tarzı ve başka çevresel değişkenlerin de değerlendirilmesi gerekiyor.