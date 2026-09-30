Çocukların zihinleri ekran kıskacında! Cep telefonları dikkatlerini çalıyor
Akıllı telefonların çocuklar üzerindeki etkisi yalnızca ekran karşısında geçirilen saatlerle sınırlı değil. Araştırmalar, telefonun kullanılmadığı halde yakınlarda bulunmasının bile bazı bilişsel görevlerde performansı düşürebildiğini ortaya koyuyor. Bildirimler, kısa videolar ve sürekli ekran kaydırma alışkanlığı ise dikkat parçalanması, uyku sorunları ve yüz yüze etkileşimin azalması gibi riskleri yeniden gündeme taşıyor.