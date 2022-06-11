Taze sıkılmış meyve suyu karışımları: Mis gibi taze sıkılmış meyve suyu tarifi

Taze meyve ve sebze suyu tüketirken dikkat edilmesi gerekenler

Sebze ve meyveler mümkün olduğunca taze tüketilmelidir. Yenilebilenlerin kabukları soyulmamalıdır. Soyulması gerekiyorsa mümkün olduğunca ince soyulmalıdır. Bir çok vitamin ve mineral, sebze ve meyvelerin özellikle dış yapraklarında, kabuğunda veya kabuğun hemen altındaki kısımlarında bulunurlar, iç kısımlarda yoğunlukları daha azdır. Taze sebzeler önce ayıklanmalı yıkanmalı sonra doğranmalıdır. Sebzeler pişirilmeden hemen önce ve büyük parçalar halinde kesilmeli ve yeteri kadar su ile pişirilmelidir. Sebzeler doğranmadan önce içinde pişirileceği sıcak karışım hazırlanmalıdır. Bunun için öncelikle yağ, soğan, salça karışımı ve gerekiyorsa su konulmalı kaynayana kadar geçen sürede sebzeler doğranılarak sıcak karışıma eklenmeli ve pişirilmelidir. Yeşil yapraklı sebzelerin su oranı çok yüksektir. Bu nedenle suyu koruyabilen derecelerde hiç su koymadan veya susuz pişirilebilir. Sebze yemeklerine ne kadar su ilave edilirse vitamin kaybı o kadar fazla olur.

Sebzeler mümkün olduğunca kısa sürede ve diriliği korunacak şekilde pişirilmelidir. B vitaminleri ve C vitamini gibi bazi vitaminler ısı ile kolayca kayba uğrar. Sebzelerin haşlama suyu kesinlikle dökülmemelidir. Dökülürse suda eriyen vitaminlerin büyük bir kısmı (vitamin C, B2 ve folik asit vb) suya geçtiği için, besin değeri kaybı çok fazla olacaktır. Vitamin değerleri azalacağından salatalar hazırlandıktan meyveler kesildikten ya da suyu sıkıldıktan sonra bekletilmemelidir.

Meyve ve sebzelerin sularının sıkılıp içilmesi yerine tüm olarak tüketilmesi, kabukları yenilebilenlerin kabuklar ile yenilmesi posa tüketimini artıracağından daha yararlıdır. Besin değeri azalacağından konservelerin suyu dökülmemelidir. Zehirlenmelere yol açabileceğinden kapakları dışa dönük (bombeleşmiş) konserveler satın alınmamalıdır. Çimlenmiş patateslerde kabuğa yakın kısımda bulunan ve zehirleyici etkisi bulunan solanin maddesi miktarı artar. Bu nedenle patates çimlenmek ten korunmalıdır. Aşırı çimlenmiş patatesler tüketilmemelidir. Solanin zehirlenmesi sindirim sistemi bozuklukları, terleme ve halsizlik bulgularıyla ortaya çıkar.

Doğal Kiraz Suyu Tarifi Nasıl Yapılır?

Yıkanmış, sapları çıkarılmış kirazlar tencereye alınır, üzerine su eklenir, kaynatılır. Kirazlar yumuşadığında ocağın altını kapatın. Üzerine 1 su bardağı toz şeker ekleyin. Şeker oranı yetersizse yarım su bardağı daha toz şeker ekleyin.

Kiraz suyunun faydaları nelerdir?

Diyabetli hastalar için iyi bir besindir.

Kaliteli uyku almanızı sağlar.

Karın yağlarını azaltır.

Alzheimer's hastalığına karşı korur.

İnme riskini azaltır.

Cildin yaşlanmasını geciktirir.

Gut hastalığı riskini azaltır.

Erik Suyu Tarifi Nasıl Yapılır?

Erikleri güzelce yıkayın ve çekirdekleri ile bütün olarak derince bir tencereye alın. Üstlerine toz şekeri ve suyu ilave edip güzelce karıştırın ve ocağın altını açın. Yüksek ateşte, erikler iyice yumuşayıp dağılmaya başlayana dek kaynatın.

Erik suyunun en önemli sağlık faydaları, kilo vermeye yardımcı olmak, kalp krizlerini önlemek, görmeyi arttırmak, kabızlığı düşürmek ve hamilelikte yardımcı olmasıdır. Erik suyundaki lif, peristaltik hareketi tetikleyebilir ve daha sağlıklı sindirim sağlayabilir. Doğal müshil ve diüretik olarak kullanılabilir.

Limonlu meyve suyu

Bıçakla parçalara bölüp rondaya koyalım. Üzerine toz şekeri ekleyip püre haline getirelim. Büyük bir kaba alıp üzerine suyunu ve limon tuzunu ekleyelim o şekilde bir saate yakın dursun ara ara karıştırın. Bir tülbent veya süzgeçle süzelim ve posasını iyice sıkalım.

Limon suyunun belli başlı faydaları şunlar:

Limon PH-Alkalin seviyesini dengeler.

Limon suyu bağışıklık sisteminizi güçlendirir.

Limon suyu boğaz ağrısını giderir.

Limon suyu karaciğere iyi gelir.

Limon suyu kanı temizler.

Limon suyu kan şekerini dengeler.

Limon suyu kalori alımını azaltır.

Taze Sıkılmış Meyve Sularının Faydaları

Portakal Suyu

Portakal suyunun faydaları saymakla bitmez. Portakal ve suyu kış aylarının vazgeçilmezidir. İçerisindeki C vitamini sayesinde bizleri soğuk algınlığından korur. Bu tarz sıkılmış meyve suları taze olarak tüketilmelidir. Portakal C vitamininin yanı sıra B vitamini, potasyum, kalsiyum, magnezyum da içeriyor. Lifler, organik asitler ve şeker açısından da zengin. Yapılan bir araştırmaya göre portakal suyunun içerisindeki potasyum ve magnezyum kalp krizinden korumaktadır.

Havuç Suyu

İçerisindeki A vitamini gözlere çok faydalıdır, aynı zamanda bağışıklık sistemini de güçlendirmektedir ve doğal bir antioksidandır.Tedavi edici özellikleri çoktur, diğer sebzelerin suyu ile olan uyumu açısından büyük bir sağlık deposudur. Havuç vücudumuza girdiğinde direkt olarak A vitaminine dönüşür. Bu da bizim gözlerimize, bağışıklık sistemimize, kemiklerimize ve dişlerimize büyük ölçüde güç kazandırır. Kansere yol açacak olan birçok zararlı maddenin vücudumuzdan atılmasını kolaylaştırır ve yaşlanmayı geciktirir. Uzmanlar özellikle hamile kadınların havuç suyu içmesini tavsiye etmektedir. Şayet havuç suyunu tek başına içmek istemezseniz elma suyu ile karıştırabilirsiniz, çok lezzetlidir.

Nar suyu

Çarşıdan aldım 1 tane eve geldim 1000 tane! Rengi ve ufak taneleriyle büyük ve küçüklerin herkesin sevdiği çok faydalı bir meyvedir. Latince adı “Punica Granatum” olan nar doğal bir ilaç olarak tanımlanmaktadır. Bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. Enfeksiyonlara karşı vücudun dirençli olmasını sağlar. Bir bardak nar suyunda 10 bardak yeşil çaya ve 4 bardak kızılcık suyuna eşdeğer antioksidan madde bulunmaktadır. Kolesterol düşürücü ve düzenleyici etkisi ile kalp dostudur. Nar suyunu sıkmak zor gibi görünse de artık çok pratik nar sıkma ya da tanelerini ayırma aparatları vardır, bunlardan temin edebilir ya da taze sıkılmış meyve suları satan büfelerden faydalanabilirsiniz.

Mis Gibi Taze Sıkılmış Meyve Suyu Tarifi İçin Malzemeler

1 kilo portakal

1 kilo mandalina

2 adet limon

2 litre su

1 su bardağı şeker

Nar İçin ;

1 kilo nar

1 litre su

1 bardak şeker

Mis Gibi Taze Sıkılmış Meyve Suyu Tarifi Nasıl Yapılır?

Öncelikle mandalin, portakal, limonu, narı güzelce yıkayalım. Nar hariç diğerlerini sıkalım bir şişeye koyalım suyumuzu ve şekerimizi dökelim karıştıralım. Narı da aynı şekilde yapalım. Herkese afiyet olsun.