Taze fasulyeli börek nasıl yapılır? Taze fasulyeli börek tarifi
Hem lezzetli hem de farklı bir tarif arıyorsanız; kesinlikle doğru yerdesiniz. İşte, merak ettiğiniz “Taze fasulyeli börek nasıl yapılır?” sorusunun cevabı…
Hem lezzetli hem de farklı bir tarif arıyorsanız; kesinlikle doğru yerdesiniz. İşte, merak ettiğiniz “Taze fasulyeli börek nasıl yapılır?” sorusunun cevabı…
Taze fasulyeli börek tarifi
Malzemeler:
- 250 gramlık ekmek hamuru
İç harcı için;
- 300 gram taze fasulye
- 1 adet soğan
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 3 yemek kaşığı su
- 1 adet yumurta
- 1 su barağı çeçil peyniri
- Tuz
- Karabiber
- Pulbiber
Üzeri için;
- 1 su bardağı yoğurt
- 1 dal taze soğan
Bir tavaya tereyağını alın ve soğanları soteleyin.
Tavaya küçük küçük doğradığınız fasulyeyi ekleyip sotelemeye devam edin.
3 yemek kaşığı suyu da tavaya ekleyin.
Son olarak baharatları ilave edip pişmeye bırakın.
Bir kasede yumurta ve çeçil peynirini karıştırın.
Ekmek hamurunu ikiye bölün.
Bir parçasını yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirip açın.
Ortasına fasulyeli harçtan yerleştirin.
Sonrasında yumurtalı çeçil peynirli sosu fasulyenin üzerinde gezdirin.
Kalan ekmek hamurunu açın ve harcın üstüne örtün.
Hamurun üzerine çizikler atın ve fırına sürün.
180 derecelik fırında böreğiniz kızarıncaya kadar pişirin.
Servis aşamasında böreğinizi taze soğanlı yoğurtla ikram edebilirsiniz.
Afiyet olsun.