Taze fasulye siyati



Vücuda güç ve enerji vererek, bedensel ve zihinsel yorgunluğu giderir. Romatizma ve siyatik şikâyetlerini azaltır. Vücudun gelişimini ve onarımını destekler. Kemikleri güçlendirir. Böbrek rahatsızlıklarında etkilidir. Böbrekleri kuvvetlendirir. Böbrek kumu ve taşlarını dökmeye yardımcı olur. Sinirleri kuvvetlendirir ve kalp çarpıntısını giderir. Kandaki şeker miktarını düşürerek şeker hastalığına karşı faydalı olur.

Fasulye Nasıl ve Nerelerde Kullanılır: Tanelerinden ve yapraklarından faydalanılır. Fasulye, taze ve kuru olarak yemeklerde kullanılır. Zehirlenmelerden sonra yenirse iyileşmeyi hızlandırır. Kullanmadan önce bir gün kadar suda bekletilirse gaz yapıcı özelliği gider.

Acıbakla

Acıbakla da aynı familyadan baklagillerden; otsu bir bitkidir. Siyatik ağrıları faydalıdır. Acı taneleri kullanılır.

Besleyicidir. İdrar söktürür ve idrar yollarını temizler. Böbrek iltihabını giderir. Böbrek taş ve kumlarının düşürülmesine yardımcı olur. Baş ağrılarını dindirir. Romatizma, lumbago ağrılarını keser. Albümin miktarını düşürür. Vücutta biriken tuzu atar.

ZEYTİN

Siyatik ağrısı çekenlerin yemeklerinde zeytinyağı kullanmaları tavsiye edilir. Çünkü zeytin siyatik ağrısını giderici besinlerin önünde gelmektedir.

LEYLAK YAĞI

Öte yandan leylak yağının da siyatik ağrılarına iyi geldiği bilinmektedir. Leylak da esasen zeytingiller familyasındandır.

SİYATİK SİNİRİ SIKIŞINCA

Siyatik, insanı tabir caizse meleten bir ağrının ortaya çıkmasına sebep olan sinirin adıdır. Dördüncü ve beşinci bel omurları arasından çıkar. Vücuttaki en geniş sinirdir, genişliği 2 cm’dir ve büyük siyatik çentikten (greater sciatic notch) geçerek pelvisi terk eder. İskium tüberkülü ile majör trokanter arasından geçerek bacağın arka tarafı boyunca aşağıya doğru uzanır.

Siyatik ağrısı kendisini iki şekilde belli eder: Ya devamlı hafif bir ağrıdır ya da arada bir gelen şiddetli ağrıdır. Ağrılar, siyatik siniri boyunca, kalçadan topuğa kadar uzanır. Otururken, kalkarken, uzanırken hareketler zorlukla yapılır. Belkemiğinin aşağı bölgesi, hassastır. Ağrılar yürürken, öksürürken ve gerinirken daha da artar. Halk arasında sinir romatizması da denir.

Siyatik ağrısı, bazen "bel fıtığı" ile karıştırılmaktadır. Ağrının siyatik sinirinden kaynaklandığını anlamak için hasta sırt üstü yatırılır. Bacak gergin bir halde iken yavaş yavaş yukarı kaldırılır. Bu sırada uyluğun arka yüzünde bacağa hatta ayağa kadar uzanan kasıntılı bir ağrı duyuluyor ise siyatik şüphesi kesinleşir. Bacak ne kadar yukarı kaldırılırsa, ağrı o derece şiddetli olur.

Sebepleri:

Siyatiğin çok çeşitli sebepleri vardır. Başlıcalarını şöyle sıralayabiliriz:

Omurga kireçlenmesi

Omurga tümörleri

Bel fıtıkları

Omurga enfeksiyonları

Doğumdan gelen bazı rahatsızlıklar

Omurganın alt kısımlarında meydana gelen kırık, çıkık ve zedelenmeler

Leğen kemiklerinde veya bu bölgeye yakın organlarda hasarlanmalar

Gut, şeker hastalığı, bazı sinir tahriş edici ilaçların siyatik siniri çevresine enjekte edilmesi

Bazı iç organ tümörleri

Ne Yapmalı?

Uygulanacak tedavi şekli, siyatik sinirini etkileyen asıl faktörün ortaya çıkarılmasından sonra tesbit edilir.



Tedavinin ilk dönemlerinde ağrı kesici ilaçlar ve yatak istirahati verilir.

Daha sonra sıcak banyolar, kaplıca kürleri, masaj ve fizik tedavi usulleri tatbik edilir.

Bacak nevraljisinin ağrıları

Bacak nevraljisi daha çok omurlar arasındaki disklerin kaymasından ileri gelir. Kemik veremi ya da kalça kemiği veremi, omurga kırıkları ve omurga urlarında, hafsala içi urlarında meydana gelen basınçlarda ayrıca bacak sinirinin (siyatik sinirinin) urlarında ve iltihaplarında nevralji hali görülür. Mikroplu hastalıklarda ve zehirlenmelerde de siyatik ağrıları kendini gösterir.

Tedavi:

Nevralji ağrıları, ağrıyı meydana getiren sebeplere göre tedavi edilir. Ancak nevralji ağrılarının genel bir tedavi sistemi vardır.

Özel tedavilerde, yüz nevraljisinde ağrı kesici ilâçlar ve yüksek dozda B vitamini verilir. Fizik tedavisi de uygulanabilir. Bunun yanı sıra ağrı yapan sinir 90 derecelik alkol şırınga edilerek öldürülür veya cerrahi müdahale ile alınır.