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Taze fasulye konservesi nasıl yapılır? Kışlık konserve tarifi

Yaz aylarının sonuna doğru yaklaşırken ev hanımlarının kışlık hazırlığı başladı. Yaz mevsimine ait sebze ve meyvelerden kışın da yararlanmak için kışlık konserve yapmak oldukça faydalı oluyor. Taze fasulye konservesi yapımı kadınların en çok tercih ettikleri kış hazırlıkları arasında yer alıyor. Peki Taze fasulye konservesi nasıl yapılır? İşte kışlık taze fasulye konservesi tarifi...

22 Ağustos 2019 Perşembe 21:58
Taze fasulye konservesi nasıl yapılır? Kışlık konserve tarifi

Yaz aylarının sonuna doğru yaklaşırken ev hanımlarının kışlık hazırlığı başladı. Yaz mevsimine ait sebze ve meyvelerden kışın da yararlanmak için kışlık konserve yapmak oldukça faydalı oluyor. Taze fasulye konservesi yapımı kadınların en çok tercih ettikleri kış hazırlıkları arasında yer alıyor. Peki Taze fasulye konservesi nasıl yapılır? İşte kışlık taze fasulye konservesi tarifi...

Taze fasulye konservesi nasıl yapılır?

Malzemeleri

1 Kilo taze fasülye
3 Orta boy domates
3-4 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı dolusu kaya tuzu
1 Su bardağı sıcak su

Hazırlanışı

Fasülyelerimizi yıkayalım ve bırakalım süzülsünler. Daha sonra fasülyelerin uclarını kopartalım atalım ve var ise kılçıklarını temizleyelim.

Ortadan ikiye yada fasülyenin büyüklüğüne göre 3 parçaya bölelim.

Domateslerin, eğer rahatsız oluyorsanız kabuklarını soyun ama rahatsız etmiyorsa soymadan rendeleyin veya çok fazla miktarda yapıyorsanız rondo dan geçirin ama tamamen de püre olmasın domatesler biraz pütürlü kalsın.İsterseniz, bıçakla da doğrayabilirsiniz.

Tencereye az miktarda yağ dökün ve domatesleri ilave edin ve suyunu bırakana kadar 5 dakika gibi bir süre pişirin.

Sonra fasülyeleri de ilave edin ve tuzunu serpin ve karıştırın. Kapağını kapatıp çok kısık ateşte fasülyeler renk değiştirene kadar yani sararıncaya kadar pişirin. Dikkat edin, fasülyeler pişmeyecek, sadece sararıp, rengi değişecek.

Fasülyeler sararınca 1 su bardağı sıcak su dökün ve karıştırın, orta ateşte 5 dakika kaynatın.

Ocağın altını kapatmadan , konserve şişelerinin içine kaynak kaynak doldurun. 2 parmak boşluk kalacak şekilde doldurun.

Fasülyeyi doldurduğunuz konserve kavonozlarının kenarlarını silin ve sıcak sudan çıkardığınız ve kuruladığınız sıcak sıcak kapaklarla çok sıkı bir şekilde kapatın ve havlu serdiğiniz düz bir zeminin üzerine ters çevirerek yerleştirin.

Üzerini de havluyla kapatın ve 24 saat bu şekilde kalsın ve sonra serin ve karanlık bir yerde yiyeceğiniz güne kadar saklayın.

Yerine yerleştirmeden öncede mutlaka yukarıda yazdığım kontrollerini yapın.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 21:58
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