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Medya Tayyip Erdoğan’dan flaş karar! Bunu hiç kimse beklemiyordu
Medya

Tayyip Erdoğan’dan flaş karar! Bunu hiç kimse beklemiyordu

Yeniakit Publisher
2023-06-21 12:50:00 -
Tayyip Erdoğan’dan flaş karar! Bunu hiç kimse beklemiyordu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine ve milletvekillerinde yaptığı yenilemeyi AK Parti yönetiminde de yapmaya hazırlanıyor. Hem kongreye hazırlık yapan Erdoğan hem de 2024 yerel seçimleri için parti yönetimine talimat yağdırdı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul ve Ankara başta olmak üzere belediyelerle ilgili talimatları...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimler için çalışmalara başladı. AK Parti'nin son MKYK toplantısında yaşananları ve Erdoğan'ın talimatlarını Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi yazdı. Erdoğan'ın AK Parti MKYK toplantısında 2024 yerel seçimleri için çalışmalara başlanılması talimatını verdiğini belirten Selvi, o talimatları Erdoğn'ın ağzından şöyle duyurdu:

"İstanbul ve Ankara'yı alabiliriz"

“Bizim için tek gündem seçim. 2024’teki yerel seçimlere çok güçlü bir şekilde hazırlanmamız lazım. Muhalefetin birbirine düştüğü bir dönemde Ankara ve İstanbul için umutluyum. İstanbul ve Ankara, belediye meclislerinde çoğunlukta olduğumuz yerler. Demek ki buralar alınabilir.”

"Kurban Bayramı'nı boş geçirmeyin"

“Kurban Bayramı ve yaz ayları dahil yerel seçimlere çalışacağız. Teşkilatlarımız, milletvekillerimiz, ana kademede görev yapan arkadaşlarımız Kurban Bayramı dahil sahada olmalı. Çalınmadık kapı bırakmamalıyız. Seçimlere çalışmalara şimdiden başlamalıyız.”

AK Parti yönetiminde değişiklik geliyor

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, partisini adım adım değiştirip yenilediğini belirterek şunları yazdı: “Seçimlerde milletvekillerinin yüzde 65’ini değiştirdi. İki bakan dışında Kabine’nin tümünü yeniledi. Şimdi sıra geldi parti kademelerinin değişimine. AK parti eylül ya da ekim ayında olağanüstü kurultaya gidiyor. Erdoğan’ın kurultayda parti kadrolarını yenilemesi bekleniyor. Böylece yerel seçimlere yeni bir güç ve yeni bir heyecanla girilecek.”
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Yorumlar

Neron11

Boşuna kendini yorma Erdoğan, senin teşkilatın sana sırtını dayamış yan gelip yatıyor, öyle kapı kapı dolaşacak teşkilat yok sende.
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