Tayyip Erdoğan, Şahan Gökbakar'a bakın ne diye seslenmiş! Herkesin merak ettiği o olayı anlattı

Son yıllarda yaptığı çıkışlarla bir komedyenden ziyade siyasetçiyi andıran Şahan Gökbakar, politik duruşu olmadığını iddia etti.

Her Allah'ın günü AK Parti'yi eleştiren, muhalefeti ise göklere çıkaran Şahan Gökbakar, TV100 ekranlarında yayınlanan Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum'un konuğu oldu.

Kime oy verecek?

Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda hayal ettiği birinin olmadığını belirten Gökbakar, “Olay bizim hayalimizde değil. Altılı masa bir karar verirse artık bir aday çıkar diye düşünüyorum. Zaten Tayyip Bey aday olduğunu söyledi. Altılı masa bir aday çıkartacak, bir de Erkan Baş’ın bir oluşumu var. Süreç ne gösterirse ben de o kabine girdiğim zaman önümdeki oy pusulasına bakacağım. Bakacağım, kararı vereceğim ve bir yere basacağım” dedi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan bana 'naber tombişim?' dedi"

Gökbakar ayrıca Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir kere görüştüğünü belirterek, "‘Naber tombişim?’ dedi bana. ‘İyiyim, siz nasılsınız?’ dedim. Tombiş olarak öyle cevap verdim. Bu anı var dedim. 'İyi bunu anlatır mısınız' dediler. 'İyi anlatırım' dedim. Anlattım, aradan 8 ay geçti, Gezi oldu. Bunun montajını Gezi’den 4 ay sonra yayınladılar" diye konuştu.