0553 313 94 23

Tayvan’da tayfun alarmı

Tayvan’a yaklaşan Lekima kasırgası nedeniyle yarın okulların ve işletmelerin kapatılması talimatı verildi.

08 Ağustos 2019 Perşembe 15:37
Tayvan’da tayfun alarmı

Tayvan’a yaklaşan Lekima kasırgası nedeniyle yarın okulların ve işletmelerin kapatılması talimatı verildi.


Tayvan’da yetkililer, adaya yaklaşmakta olan Lekima tayfunu nedeniyle yarın okulların ve işletmelerin kapatılması talimatı verdi. Adada kısa bir süre önce meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki deprem, uçuş iptallerine ve heyelan uyarılarına neden olmuştu.


Meteoroloji yetkilileri, saatte maksimum 234 kilometre hızla esen Lekima tayfununun bugün geç saatlerde kuzeydoğu kıyılarına ulaşmasının beklendiğini bildirdi. Tayvan Meteoroloji Bürosu, başkent Taipei, kuzeydeki liman şehri Keelung ve diğer kuzey ilçeleri için rüzgar ve yağmur uyarıları yaptı. Büro ayrıca güney ve doğu kıyılarındaki denizcilere de uyarıda bulundu. Meteoroloji Bürosu, tayfunun Çin’e doğru ilerlemeye devam edeceğini bildirdi.


Tavyan Başbakanı Su Tseng-chang ulusal bir acil durum merkezindeki toplantıda yaptığı açıklamada, yetkilileri tayfun konusunda uyararak daha önce meydana gelen deprem hakkında, "Deprem tayfuna hazırlık yaptığımız sırada başımıza gelen nadir bir olay" dedi.


Tayvan’ın kuzeydoğusundaki Yilan ilçesi açıklarında meydana gelen deprem 10 bin binanın elektriksiz kalmasına neden oldu. Depremde üzerine dolap devrilen bir kadın hayatını kaybetti. Adanın doğu kıyılarında bulunan çoğu turist 2 binden fazla kişi ve dağlık alanda yaşayanlar güvenli yerlere tahliye edildi.


Tayvan’ı 2009 yılında vuran Morakot tayfunu yaklaşık 700 kişinin ölümüne neden olmuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 15:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    New York borsası yükselişle açıldı
    1. New York borsası yükselişle açıldı
    2. Mesleki Yeterlilik Belgesi toplantısı..
    3. Ordulu boksörler Avrupa şampiyonluğu..
    4. Bilecikspor’dan Başkan Şahin’e ziyaret
    5. Sakarya’da çaldı sınır kapısında..
    6. Deprem Çardak Havalimanında da hasara..
    7. Arfrin’de bombalı saldırı: 2 ölü, 11..
    8. Ege'de 4 saatte 56 deprem oldu
    9. Yunusemre yaz futbol okulu sona erdi
    10. Başkan Alkayış’tan Kurban Bayramı..
    11. CHP'li belediyenin AK Parti'ye geçen..
    12. Malazgirt Zaferi Ordu’da kutlanacak
    13. Oktay Denizli'deki bilançoyu açıkladı
    14. İran açık açık tehdit etti: Bu karar..
    15. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,..
    16. Şanlıurfa turizminde revizyon..
    17. Büyükşehir Kurban Bayramı’na hazır
    18. Ordu’da kaçak ve sahte alkol satışı..
    19. Virajı alamayınca kanala uçtu
    20. Gazişehir Gaziantep'te transfer
    21. Başkan Böcek’ten bayram mesajı
    22. Başkan Cengiz: “Çözüm odaklı..
    23. Gabriel Jesus'a 2 ay uluslararası..
    24. Afrin'de bombalı saldırı! Ölüler var
    25. Pakistan’da otobüs ile çekçek..
    26. Fındıkta rakip ülkeler Ordu’da birleşti
    27. Oktay: "Yüksek teknolojili..
    28. Akaryakıtta çifte indirim
    29. Dadaloğlu’nda bin 700 aile doğalgaza..
    30. Kaza riski yüksek olan 70 noktaya..
    Cumhurbaşkanı kararlarıyla yürürlüğe girdi! 30 milyar dolar Türkiye'de kalacak
    Cumhurbaşkanı kararlarıyla yürürlüğe girdi! 30 milyar dolar Türkiye'de kalacak
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Bu uygulamaya dikkat! Yuva yıkıyor
    Bu uygulamaya dikkat! Yuva yıkıyor
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    CHP'de bir torpil skandalı daha!

    Günün Karikatürü

    08 Agustos 2019
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!