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Dünya Tayvan’da soğuk hava dalgası: 11 ölü!
Dünya

Tayvan’da soğuk hava dalgası: 11 ölü!

Yeniakit Publisher
2024-01-23 17:50:00 -
Tayvan’da soğuk hava dalgası: 11 ölü!

Tayvan’ın Tainin kentinde etkili olan soğuk hava dalgası nedeniyle son 24 saatte 11 kişi hayatını kaybetti.

Tayvan’da soğuk hava dalgası etkili oldu. Aniden düşen hava sıcaklığının ardından Tayvan’ın güneyindeki Tainan kentinde son 24 saatte 11 kişi hayatını kaybetti. Tainan Şehri İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin kalp krizi geçirdikleri ve yaşlarının 45 ila 92 arasında olduğu belirtildi.
Sağlık uzmanları aniden düşen sıcaklıklara karşı dikkatli olunması ve özellikle kronik hastalığı olanların soğuk havada uzun süre dışarıda kalmamaları konusunda uyarıda bulundu.

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