  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Deprem yardımlarını evine götüren emniyet müdürü artık yok!

Türkiye'yi ayağa kaldıracak iddia! O cemaat lideri öldürüldü mü? Şok detay ortaya çıktı

CHP tipi vatan sevdası! İstanbul’da başlayan bayrak aşkı Diyarbakır’da bitiyor

Amerikalılar duyurdu! O Arap ülkesinden ülkeden Türkiye'ye tonlarca petrol ve doğalgaz akacak

Gazze'den son dakika açıklaması: İsrail bunu yaparsa tümüyle çöker!

Suriye lideri Esad'dan kritik açıklama: Amerikalı yetkililerle topraklarımızı işgal etseler de görüşüyoruz!

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin'i ziyaret edeceğini ilan etti.. Masada 3 temel konu var!

Son dakika! Hasan Efendi Hazretleri Hakk'a yürüdü

Türkiye’den dünyanın kekik ihtiyacı karşılanıyor: Son verileri ortaya çıktı! Dünya bu ürünü konuşuyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak'ta PKK ile mücadele mesajı!
Dünya Tayvan'da korkutan depremler
Dünya

Tayvan'da korkutan depremler

Yeniakit Publisher
2024-04-22 23:05:00 -
Tayvan'da korkutan depremler

Tayvan'ın Hualien kentinde art arda 6,1 ve 6 büyüklüğünde 2 deprem oldu.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien kentinin güneyinde iki deprem meydana geldiğini açıkladı.

10 kilometre derinlikte 6 dakika arayla kaydedilen depremlerin büyüklüğü 6,1 ve 6 olarak belirlendi.

Depremlerde ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı bildirilmedi.

Tayvan'ın Hualien kentinde 3 Nisan'da 7,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Tayvan Merkezi Meteoroloji İdaresi ise depremin büyüklüğünü 7,2 olarak duyurmuş ve bunun son 25 yılda Tayvan'ı vuran en güçlü deprem olduğunu belirtmişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kaynak: AA

Tayvan açıklarında 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
Tayvan açıklarında 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Dünya

Tayvan açıklarında 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Tayvan’daki 7,4 büyüklüğünde deprem: F-16 savaş uçaklarını vurdu, etki etti! Hakkında açıklama
Tayvan’daki 7,4 büyüklüğünde deprem: F-16 savaş uçaklarını vurdu, etki etti! Hakkında açıklama

Dünya

Tayvan’daki 7,4 büyüklüğünde deprem: F-16 savaş uçaklarını vurdu, etki etti! Hakkında açıklama

7,4'lük depremin ardından verilen mesaja Tayvan'dan tepki: Ciddi bir hata
7,4'lük depremin ardından verilen mesaja Tayvan'dan tepki: Ciddi bir hata

Dünya

7,4'lük depremin ardından verilen mesaja Tayvan'dan tepki: Ciddi bir hata

Çin'den yaptırım: Silah satışı yasaklandı! Tayvan 'Tek Çin' ilkesini İhlal ediyor... Çinliler harekete geçti
Çin'den yaptırım: Silah satışı yasaklandı! Tayvan 'Tek Çin' ilkesini İhlal ediyor... Çinliler harekete geçti

Dünya

Çin'den yaptırım: Silah satışı yasaklandı! Tayvan 'Tek Çin' ilkesini İhlal ediyor... Çinliler harekete geçti

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23