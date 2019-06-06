0553 313 94 23

Tayvan Hükümetinden dev sipariş! ABD Yönetimine iletildi

Tayvan hükümeti, 108 M1A2 Abrams tank, bin 240 TOW ve 409 Javelin anti tank füzesi ile 250 Stinger alçak irtifa savunma ünitesi satın almak üzere için, ABD'ye talepte bulundu.

06 Haziran 2019 Perşembe 13:52
Tayvan Hükümetinden dev sipariş! ABD Yönetimine iletildi

Tayvan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 108 M1A2 Abrams tank, bin 240 TOW ve 409 Javelin anti tank füzesi ile 250 Stinger alçak irtifa savunma ünitesi satın almak için talep mektubunun Washington yönetimine iletildiği belirtildi.

ABD'nin mektuba resmi yanıt vermek için 120 gün süresi bulunuyor.

Öte yandan ABD kaynakları, Tayvan'ın ABD'den 66 adet V serisi F-16 savaş uçağı sipariş etmeyi planladığını aktardı.

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, marttaki açıklamasında, tank ve savaş uçağı ihtiyacı bulunduğunu ifade etmiş ancak ihtiyacın nereden ve nasıl karşılanacağına dair detay vermekten kaçınmıştı. 

108 adet tank siparişi Çin'i endişelendirdi

Tayvan'ın yeni alımlarla Çin'e karşı savunma kapasitesini arttırmayı amaçladığı tahmin ediliyor.

ABD'nin Tayvan'a silah satması, egemenlik ihtilafı yaşadığı Çin'in tepkisine sebep oluyor.

Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a giderek adada bağımsızlık ilan etmiş ve "milliyetçi Çin" olarak da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuşlardı.

Ancak Çin Tayvan'ın bağımsızlığını kabul etmemişti.

Ada üzerinde herhangi bir kontrolü bulunmayan Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek, Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın bağımsızlık ilan etmesi halinde askeri güçle müdahale edebileceğini belirtiyor.

Uluslararası sistemde bağımsız ülke olarak tanınmayan Tayvan'ın çok sayıda ülkede temsilciliği bulunuyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 13:52
  1. Tayvan
  2. ABD
  3. Silah siparişi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
    1. Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 4..
    2. Rıza Çalımbay, yarın Sivasspor’a..
    3. Hollanda polisinden Türklere ırkçılık
    4. O iller için dolu uyarısı!
    5. Altınok: “HDP neyin karşılığı..
    6. Toprak Razgatlıoğlu İspanya'da gaza..
    7. Başkan Kurt, Kırım Derneği’nin..
    8. Manyas’ta kırım Kongo şüphesi
    9. Yine 6284 yine facia
    10. Şile Saklıgöl’de çardağın çöktüğü..
    11. Odunpazarı Belediyesinin parkları..
    12. İsrail Başsavcısından Netanyahu'nun..
    13. THY Hartum seferini iptal etti
    14. Şeker bayramı değil Ramazan bayramı!
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan..
    17. Kazanamayacağa oy verip, oyları zayi..
    18. Karate 1 Premier Lig yarın Çin'de..
    19. ABD'ye S-400 resti! "İstediğinizi..
    20. Tayvan Hükümetinden dev sipariş! ABD..
    21. Avrupa vize fiyatları ne Kadar? AB..
    22. Güreşler nefes kesti
    23. Sonradan engelli oldu, okçulukla..
    24. Dünyaca ünlü sahilde güvenlik atlı..
    25. Batı’nın son umudu yalancı Ekrem
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kral Selman'la..
    27. Bayramda kırmızı peri bacalarına yoğun..
    28. Erdoğan ile Suudi Arabistan Kralı..
    29. Diyarbakır korkunç kaza! Çok sayıda..
    30. Hareketlerinden şüphelendikleri genç..
    AB'den İtalya için bomba karar!
    AB'den İtalya için bomba karar!
    O ülkenin lideri kesin nişancı tüfeğiyle halka seslendi!
    O ülkenin lideri kesin nişancı tüfeğiyle halka seslendi!
    Yunanistan’ın Almanya’dan talep ettiği tazminatta flaş gelişme!
    Yunanistan’ın Almanya’dan talep ettiği tazminatta flaş gelişme!
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!
    Bayramda bile bombalanan İdlib’de tuzak! Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu
    Bayramda bile bombalanan İdlib’de tuzak! Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Venezuela'nın tonlarca altınına el koydular
    Venezuela'nın tonlarca altınına el koydular
    Soylu: Ömründe namaz kılmayan adamlar konuşmaya başladı
    Soylu: Ömründe namaz kılmayan adamlar konuşmaya başladı