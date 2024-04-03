  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kafayı yedi, lig bitince takımı ligden çekecekmiş! Tam bir tiyatro: Ali Koç'tan olay açıklama: Islıkla oy mu veriliyor!

ABD ve Çin arasında kritik görüşme

Araplar Türkiye'deki o meşhur yeri 500 milyon dolara satıp ülkeden ayrıldı! Herkesi şaşırtan karar

Dünya onun peşinde! Türkiye'den adeta fışkırıyor: Bu madeni çıkarırsak elektrik faturası 10 lira gelecek

CHP'den aldıkları cesaretle iyice hadlerini aştılar! DEM Partili Belediye Başkanı'ndan skandal: Dersim Kürdistan'dır!

Beşiktaş'ta yanan gece kulübünün yöneticilerinin en hafif sabıkası 'kasten yaralama' !

Türkiye'nin en zengin ismi değişti! Selçuk Bayraktar ilk kez milyarderler listesinde, işte sırası

Yeniden Refah'tan bir 'erken seçim' açıklaması daha! Dalga mı geçiyorsunuz?

İngiltere'den İsrail'e sert tepki

Abdullah Zeydan'ın adaylık başvurusu YSK tarafından neden kabul edildi?
Dünya Tayvan açıklarında 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
Dünya

Tayvan açıklarında 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Yeniakit Publisher
2024-04-03 04:41:00 -
Tayvan açıklarında 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Tayvan açıklarında 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 7,4 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien kentinin 18 kilometre güneyi olduğunu duyurdu.

34,8 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntı nedeniyle bölgedeki bazı binaların yıkıldığı bildirildi.

Tsunami uyarısı yapıldı

Tayvan Merkezi Meteoroloji İdaresi (CWA), depremin ardından Ada'nın kuzey bölgeleri için tsunami uyarısı yaptı.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) da ülkenin güneybatısındaki Okinawa ve Miyakojima adaları için 3 metre yüksekliğe erişebilecek tsunami uyarısında bulundu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kaynak: AA

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23