TAYSAD ve TOGG yerli otomobil için bir araya geldi

CEO’luğunu Gürcan Karakaş’ın yaptığı Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) üyeleri, Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) yöneticileriyle bir araya geldi. Buluşmada yerli otomobilde kullanılacak parçalar ve teknolojiler ele alındı. TAYSAD Başkanı Alper Kanca, Türkiye’de araç üretimini artırmak için gerekli adımları atacaklarını belirterek, “Dileğimiz, ülkemizde daha çok otomotiv yatırımı yapılması; daha çok taşıt imal edilmesi” dedi.