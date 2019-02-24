TAYSAD ve TOGG yerli otomobil için bir araya geldi
TOGG üyeleri, TAYSAD yöneticileriyle bir araya gelerek yerli otomobilde kullanılacak parçalar ve teknolojiler ele aldı.24 Şubat 2019 Pazar 10:09
CEO’luğunu Gürcan Karakaş’ın yaptığı Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) üyeleri, Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) yöneticileriyle bir araya geldi. Buluşmada yerli otomobilde kullanılacak parçalar ve teknolojiler ele alındı. TAYSAD Başkanı Alper Kanca, Türkiye’de araç üretimini artırmak için gerekli adımları atacaklarını belirterek, “Dileğimiz, ülkemizde daha çok otomotiv yatırımı yapılması; daha çok taşıt imal edilmesi” dedi.
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