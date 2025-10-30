  • İSTANBUL
Tayland'dan kovulan Yahudiler Müslüman ülkenin toprağına göz dikti!
Tayland'dan kovulan Yahudiler Müslüman ülkenin toprağına göz dikti!

Tayland’da yerli halkın tepkisini çeken ve büyük protestolarla istenmeyen kişi ilan edilen İsrailli turistler, Asya’daki yeni rotalarını belirledi.

Tayland’da yerli halkın tepkisini çeken ve büyük protestolarla istenmeyen kişi ilan edilen İsrailli turistler, Asya’daki yeni rotalarını belirledi.

Soykırımcı israil basını, Bali'yi “Tayland'ın yerini alabilecek cennet” olarak tanıtarak, Asya'da yeni bir üs oluşturma eğiliminde olduklarını açıkça ortaya koydu.

israil basınında çıkan haberde, Bali’nin “güvenli, ucuz ve misafirperver” yapısıyla dikkat çektiği, yüzlerce israillinin burada rahatça eğlendiği ve hatta bazılarının artık adada kalıcı olarak yaşamaya başladığı vurgulandı. Haberde, Bali’de yaşadığını söyleyen 30 yıllık israilli bir göçmenin, “Tayland gibi olmasından korkuyoruz” şeklindeki açıklaması dikkat çekti.

Yakın zamanda Tayland’ın bazı bölgelerinde israilli turistlerin neden olduğu kültürel yozlaşma, yasa dışı işler gibi sebeplerle kitlesel şikayetler oluşmuş, bu durum sosyal medyada da büyük yankı bulmuştu.

Şimdi benzer bir sürecin Endonezya’nın Hindu nüfuslu turistik adası Bali için yaşanması bekleniyor.

