Tayland'daki sınır hastanesinde görevli doktor ekipman bağışı istedi

CAKARTA (AA) - Tayland'da bir sınır hastanesinde görevli doktor, bölgedeki hastanelere yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kullanılacak tıbbi ekipman bağışı yapılmasını çağrısında bulundu.

Bangkok Post gazetesinde yer alan habere göre, Tayland'ın Myanmar sınırında bulunan Tak vilayetindeki devlete ait Mae Sot Hastanesinde görevli Doktor Nattagarn Chuenchom, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 salgınında kullanılan maske, test, dezenfektan gibi tıbbi ekipmana ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Nattagarn, salgının ilk dalgasında ellerindeki tüm ekipman stoku ile bütçelerini neredeyse tükettiklerini ifade etti.

Myanmar'dan gelen Kovid-19'lu hastalara da baktıklarını kaydeden Nattagarn, sağlık çalışanlarının hastaları kurtarmak için zamana karşı yarışırken ülkede virüsün yayılmasına neden olmamak için hastalıkla ilgili önlemlere önem vermesi gerektiğini vurguladı.

Nattagarn, sınırdaki hastaneler için N95 maskesi, cerrahi maske, koruyucu ekipman, su geçirmez tıbbi önlük, ameliyat önlüğü, yüz siperliği ve dezenfektan bağışı yapılmasını talep etti.



Sınırda devletin Mae Sot, Tha Song Yang, Mae Ramat, Phop Phra ve Umphang hastanelerinin tıbbi materyallerin yanı sıra nakit desteğe de ihtiyaç duyduğunu kaydeden Nattagarn, çalıştığı hastanenin virüsle eskisi kadar etkin mücadele edebileceğinden emin olmadığının da altını çizdi.

Nattagarn, "Hastalığın yayılmasına karşı ön cephede hizmet ediyoruz. Ancak aynı zamanda insani krize neden olmayacağımızdan emin olmalıyız." ifadesini kullandı.

Myanmar'dan ülkeye yasa dışı girenlerin zaman zaman da güvenlik güçleri tarafından hastaneye getirildiğini kaydeden Nattagarn, sınır bölgelerindeki hastanelerin iş yükünün başka yerlerden kat kat fazla olduğuna dikkati çekti.