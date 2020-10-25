Tayland'da hükümet karşıtları, Başbakan Prayut'un istifası için protestoları sürdürdü

KUALA LUMPUR (AA) - Tayland'da anayasal reform ve Başbakan Prayut Çan-oça'nın istifası talepleriyle bir süredir gösteriler düzenleyen hükümet karşıtları, Prayut'un istifa etmeyeceğini açıklamasının ardından protestolara devam etti.

Yerel saatle 17.00'den itibaren başkent Bangkok'taki Ratchaprasong kavşağında toplanan binlerce protestocu, "Prayut Dışarı" sloganlarıyla Tayland Başbakanı'na istifa çağrılarını yineledi.

Basın açıklamasında konuşan protestoculardan Jatupat Boonpattararaksa, "Prayut, bütün sorunların kaynağı ve aşmamız gereken ilk engeldir." dedi.

Hükümetin, olağanüstü hal (OHAL) kararını kaldırmasının yeterli olmadığını ve talepleri yerine gelene kadar protestoları sürdüreceğini belirten Jatupat, "Eğer Başbakan istifa etmezse, sokaklara çıkıp barışçıl şekilde istifaya çağırmalıyız." ifadesini kullandı.

- Protestocular, yarın Almanya Büyükelçiliğine yürüyecek



Protestocu öğrenci gruplarından Özgür Gençlik ve Thammasat Birlik Cephesi, yarın Bangkok'taki Almanya Büyükelçiliğine yürüyüş düzenleyeceklerini duyurdu.

Tayland Kralı, vaktinin büyük çoğunluğunu Almanya'da geçirdiği için Almanya Büyükelçiliğine yürüyeceklerini belirten gruplar, monarşi reformu taleplerini burada dile getireceklerini kaydetti.

- Pazartesi ve salı günü özel oturum düzenlenecek

Hükümet karşıtı protestocular, çarşamba günkü gösterilerinde, Başbakan Prayut'a istifa etmesi ve aktivistlerin serbest bırakılması için düne kadar süre vermişti.

Prayut'un dün akşam istifa etmeyeceği yönündeki açıklamasının ardından muhalif gruplar, protestolara devam edeceğini duyurmuştu.

Tayland Parlamentosunda, protestocuların taleplerinin müzakere edilmesi için yarın ve salı günü özel oturum düzenlenecek.

- Tayland'da hükümet karşıtı protestolar

Tayland'da hükümet karşıtları, tartışmalı 2019 genel seçimlerinin ardından muhalefetteki İleri Gelecek Partisinin kapatılarak meclisten ihraç edilmesi üzerine 14 Aralık 2019'da protestolara başlamıştı.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süre ara verilen gösteriler, temmuzdan itibaren geniş kalabalıklarla devam etmişti.



Bangkok'ta 19 Eylül'de 50 bin kişilik katılımla 2014'ten bu yana ülkedeki en kalabalık protestoyu gerçekleştiren muhalifler, en son 14-15 Ekim'de büyük çaplı gösteriler düzenlemişti.



Son protestoların ardından hükümet, 15 Ekim'de Bangkok'ta OHAL ilan ederek 5'ten fazla kişinin toplanmasını yasaklamıştı.



Kararı dinlemeyerek aynı gece Bangkok'ta yürüyüş yapan ve polis barikatlarını yıkarak Başbakanlık binasına yürüyen protestocu gruplar, gösterilere her gün devam edeceklerini açıklamıştı.

Hükümet, OHAL kararını 22 Ekim'de protestocuların baskısı sonucu kaldırmıştı.

Siyasette askeri vesayet ve monarşinin baskılarına karşı çıkan farklı muhalif gruplar, kendi oluşturduğu anayasa ve adaletsiz seçim sistemi sayesinde iktidarını sürdüren askeri cunta hükümetinin istifasını, adil seçimler için anayasada reform yapılmasının ve monarşinin dokunulmazlığının kaldırılarak hukukun üstünlüğüne tabi kılınmasını talep ediyor.