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Aktüel

Tayland'da hükümet karşıtı protestocuların iki liderinin gözaltına alınması protesto edildi

Yeniakit Publisher
2020-08-10 12:21:49 -
Tayland'da hükümet karşıtı protestocuların iki liderinin gözaltına alınması protesto edildi

BANGKOK (AA) - Tayland'da hükümet karşıtı protestocuların iki liderinin gözaltına alınmasına karşı çıkan yüzlerce kişi gösteri düzenledi.

Başkent Bangkok'ta bir alışveriş merkezi yakınındaki alanda toplanan 800'e yakın kişi, iki liderin gözaltına alınmasını protesto ederek serbest bırakılmaları için slogan attı.

Göstericiler, Tayland Başbakanı Prayut Çan-oça'nın istifa etmesi çağrısında da bulundu.

Güvenlik güçleri, 7 Ağustos Cuma günü insan hakları avukatı ve protestocuların liderlerinden Arnon Nampha'yı, ayrıca Panupong Jadnok'u gözaltına almıştı.

Tayland'da yüzlerce protestocu geçen hafta, "monarşide reform yapılması ve Kral Maha Vajiralongkorn'un yetkilerinin sınırlandırılması" talebiyle Bangkok'ta gösteri yapmıştı.

Bazı göstericiler, muhaliflere yönelik baskı politikasını eleştirerek yurt dışında yaşayan muhalif isimlerin ortadan kaybolduğunu ve çoğunun da ölü bulunduğunu iddia etmişti.

Tayland’da krala karşı ihanet yasaları gereğince monarşiyi eleştirmek yasak. Aksine hareket edenler için 15 yıla varan ağır hapis cezaları öngörülüyor.

Anayasa Mahkemesinin 21 Şubat'ta parlamentodaki ikinci büyük muhalefet partisi Gelecek İleri Partisinin (FFP), seçim yasasını ihlal etme suçundan feshedilmesine hükmetmesiyle de ülkede protestolar yaşanmıştı.

Tayland'da 2014'te eski Başbakan Tahsin Şinavatra liderliğindeki hükümete karşı askeri darbe düzenlenmişti. O sıra Genelkurmay Başkanı olan Prayuth, 2014'te ordunun yönetime el koymasının ardından "Ulusal Barış ve Düzen Konseyi" adı verilen "askeri cuntanın lideri" sıfatıyla başbakanlık görevini üstlenmişti.

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