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Aktüel Tayland'da göstericilerle polis çatıştı: 41 yaralı
Aktüel

Tayland'da göstericilerle polis çatıştı: 41 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-11-17 21:17:17 -
Tayland'da göstericilerle polis çatıştı: 41 yaralı

BANGKOK (AA) - Tayland'da anayasal reformlar için hazırlanan tasarıların görüşülmeye başladığı parlamento binasının bulunduğu alana girmeye çalışan göstericiler ile polis karşı karşıya geldi.

Erawan acil tıbbi hizmetler grubu, polisin göstericilere müdahalesinde 5'i vurularak 41 göstericinin yaralandığını açıkladı.

Polis göstericilere ateş açmadığını, uluslararası standartlara uyduğunu açıklarken, polisin protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve içinde kimyasallar bulunan tazyikli su da kullandığı belirtildi.

Göstericilere öğrencilerin liderlik ettiği, yaklaşık 6 saat süren sokak çatışmalarının ardından protestocuların liderlerinin çağrısıyla dağıldığı kaydedildi.

Tayland'da son zamanlarda düzenlenen hükümet karşıtı protestoların ardından ülkede anayasal reformlar için hazırlanan tasarılar bugün parlamentoda görüşülmeye başlanmıştı.

Ülkede geçen yıldan bu yana devam eden hükümet karşıtı protestolar sonrası anayasal reform talepleri için 7 tasarı hazırlanmıştı.

Anayasa değişikliklerinin, Senato ve Temsilciler Meclisi tarafından oy birliğiyle kabul edilmesi gerekiyor.

- Hükümet karşıtı protestolar

Tayland'da hükümet karşıtları, tartışmalı 2019 genel seçiminin ardından muhalefetteki İleri Gelecek Partisinin kapatılarak Meclisten ihraç edilmesi üzerine 14 Aralık 2019'da protestolara başlamıştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süre ara verilen gösteriler, temmuzdan itibaren geniş kalabalıklar şeklinde devam etmişti.

Bangkok'ta 19 Eylül'de 50 bin kişinin katılımıyla 2014'ten bu yana en kalabalık protestoyu gerçekleştiren muhalifler, en son 14-15 Ekim'de büyük çaplı gösteriler düzenlemişti.

Son protestoların ardından hükümet, 15 Ekim'de Bangkok'ta olağanüstü hal (OHAL) ilan ederek 5'ten fazla kişinin toplanmasını yasaklamıştı.

Kararı dinlemeyerek aynı gece Bangkok'ta yürüyüş yapan ve polis barikatlarını aşarak Başbakanlık binasına yürüyen protestocu gruplar, gösterilere her gün devam edeceklerini açıklamıştı.

Hükümet, OHAL kararını 22 Ekim'de protestocuların baskısı sonucu kaldırmıştı.

Siyasette askeri vesayet ve monarşinin baskılarına karşı çıkan farklı muhalif gruplar, kendi oluşturduğu anayasa ve adaletsiz seçim sistemi sayesinde iktidarını sürdüren askeri cunta hükümetinin istifasını, adil seçimler için anayasada reform yapılmasının ve monarşinin dokunulmazlığının kaldırılarak hukukun üstünlüğüne tabi kılınmasını talep ediyor.



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