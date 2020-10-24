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Aktüel Tayland Başbakanı Prayut'dan, protestoculara farklılıkların "özel oturumda" çözülmesi çağrısı
Aktüel

Tayland Başbakanı Prayut'dan, protestoculara farklılıkların "özel oturumda" çözülmesi çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-10-24 14:54:47 -
Tayland Başbakanı Prayut'dan, protestoculara farklılıkların "özel oturumda" çözülmesi çağrısı

BANGKOK (AA) - Hükümet karşıtı protestolara sahne olan Tayland'da Başbakan Prayut Çan-oça ülkedeki farklılıkların parlamentoda çözülmesi çağrısı yaptı.

Hükümet karşıtı protestocuların, çarşamba günü Başbakan Prayut'a istifa etmesi ve protestoların öncülerinden olan aktivistlerin serbest bırakılması için verdikleri sürede sona yaklaşılırken, ülkede taraflar hala ortak bir çözüm üzerinde anlaşmaya varamadı.

Başbakanlık Ofisi'nden Hükümet Sözcüsü Anucha Burapachaisri imzasıyla yapılan açıklamada, Prayut'un ülkedeki farklılıkların hafta başında parlamentoda düzenlenecek özel oturumda çözüme kavuşturulması talebi yinelendi.

Açıklamada, halihazırdaki siyasi durumun, farklı gruplar arasında birçok muhalif görüşü kapsadığı vurgulanarak Taylandlıların, bu durumu ülke için neyin en iyi olduğu konusunda birbiriyle istişare etmeleri için bir fırsat olarak değerlendirmeleri gerektiği belirtildi.

Diğer yandan, dün akşam Bangkok Tutukevi önünde bir araya gelen protestocular, Başbakan Prayut'a istifa etmesi ve aktivistlerin serbest bırakılması için cumartesi yerel saatle 22.00'a kadar süre verdiklerini hatırlattı.

Tayland'da anayasal reformlar ve Başbakan Prayut Çan-oça'nın istifası talebiyle kitlesel protestolar yürütülüyor.

Ülkede hükümet salı günkü kabine toplantısında, protestocuların taleplerinin müzakere edilip çözüme bağlanması için 26 ve 27 Ekim'de özel oturum düzenlenmesini kabul etmişti.

- Tayland'da hükümet karşıtı protestolar

Tayland'da hükümet karşıtları, tartışmalı 2019 genel seçimlerinin ardından muhalefetteki İleri Gelecek Partisinin kapatılarak meclisten ihraç edilmesi üzerine, geçen yıl 14 Aralık'ta protestolara başlamıştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süre ara verilen gösteriler, temmuz ayından itibaren geniş kalabalıklarla devam etmişti.

Başkent Bangkok'ta 19 Eylül'de 50 bin kişilik katılımla 2014'ten bu yana ülkedeki en kalabalık protestoyu gerçekleştiren muhalifler, en son 14 ve 15 Ekim'de büyük çaplı gösteriler düzenlemişti.

Son protestoların ardından hükümet 15 Ekim'de, Bangkok'ta olağanüstü hal ilan ederek 5'ten fazla kişinin toplanmasını yasaklamıştı.

Kararı dinlemeyerek aynı gece Bangkok'ta yürüyüş yapan ve polis barikatlarını yıkarak Başbakanlık binasına yürüyen "Özgür Gençlik" adlı protestocu grup, Prayut'un OHAL'in kaldırılması kararının yetersiz olduğunu belirterek, Başbakan'a 3 gün içinde istifa etmesi çağrısında bulunmuştu.

Hükümet OHAL kararını, 22 Ekim'de protestocuların baskısı sonucu kaldırmıştı.

Siyasette askeri vesayet ve monarşinin baskılarına karşı çıkan farklı muhalif gruplar, kendi oluşturduğu anayasa ve adaletsiz seçim sistemi sayesinde iktidarını sürdüren askeri cunta hükümetinin istifasını, adil seçimler için anayasada reform yapılmasını ve monarşinin dokunulmazlığının kaldırılarak hukukun üstünlüğüne tabi kılınmasını talep ediyor.

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