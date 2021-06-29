Taylan Antalyalı kimdir? Taylan Antalyalı nerelidir? Taylan Antalyalı kaç yaşında? Taylan Antalyalı evli mi bekar mı?

Taylan Antalyalı 8 Ocak 1995 tarihine Muğla Yatağan’da doğdu. Ön Libero mevkisinde oynayan LGBT destekçisi Taylan Antalyalı Galatasaray'da oynamaktadır. Taylan, 2006 yılında yaşadığı şehrin futbol takımı Muğlaspor'un altyapısında futbola başladı. Burada 3 sene forma giyen Taylan, hocası tarafından Orta saha'da görevlendirildi. 2009 yılında Bucaspor altyapı avcıları tarafından keşfedilen Antalyalı, 35.000 TL karşılığında Bucaspor'a transfer oldu ve 2011 yılına kadar Bucaspor'un alt takımlarında forma giydi.

Taylan Antalyalı hangi takımlarda oynadı?

2012 yılında Bucaspor ile profesyonel sözleşme imzalayan Taylan, sözleşme imzaladıktan iki gün sonra Kasımpaşa maçında ilk kez 1. Lig'de forma giydi. 2012-13 sezonunda Taylan 9 lig maçında 1'de Türkiye kupasında forma giymiştir. 2014-15 sezonunun başında Antalyalı, Gençlerbirliği'ne 1.500.000 ₺ karşılığında transfer olmuştur. Gençlerbirliği ile forma şansı bulamayan Antlalyalı kış transfer döneminde Kayseri Erciyesspor'a kiralık olarak katılmıştır.

Antalyalı Erciyesspor ile iyi performans sergiledikten sonra Gençlerbirliği oyuncuyu bir kez daha denemek için aynı şehirdeki 2. lig ekibi Hacettepe'ye kiralanmıştır. 2017-18 sezonunun başında Antalyalı, Erzurumspor'a bedelsiz transfer olmuştur. Antalyalı, 2019-20 sezonunun yaz transfer döneminde Galatasaray’a katılmıştır. Taylan Antalyalı bekardır.