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TAYK-Eker Olympos Regatta yelken yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

Eker Süt Ürünleri ana sponsorluğunda düzenlenen ve 3 gün boyunca süren TAYK-Eker Olympos Regatta yelken yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.

27 Ağustos 2019 Salı 10:03
TAYK-Eker Olympos Regatta yelken yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

Eker Süt Ürünleri ana sponsorluğunda düzenlenen ve 3 gün boyunca süren TAYK-Eker Olympos Regatta yelken yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.


Eker Süt Ürünleri ana sponsorluğunda Türkiye Açık Deniz Yelken Kulübü (TAYK) tarafından Bursa Yelken Kulübü ve Moda Deniz Kulübü iş birliğinde yedinci kez TAYK - Eker Olympos Regatta adlı yelken yarışması düzenlendi. 3 gün boyunca 29 takımın kıyasıya rekabet ettiği yarışma Tirilye - Moda etabı ile sona erdi. Yarışmanın ödül töreni Moda Deniz kulübünde dün akşam düzenlendi. Törene Eker Süt Ürünleri Genel Müdürü Ahmet Eker, TAYK Genel Müdürü Cahit Üren, Fenerbahçe Spor Kulübü Yelken Şubesi Başkanı Selma Altay Rodopman gibi isimler katıldı. Düzenlenen ödül töreninde, kazanan takımlara ödülleri takdim edildi.



Kupayı Fenerbahçe 2 - Ford Otosan kazandı


Moda - Tirilye, Tirilye Koy İçi Yarışları ve Tirilye - Moda olmak üzere üç günde üç farklı etabın gerçekleştirildiği TAYK - Eker Olympos Regatta 2019’da kupayı 7 saat 11 dakika ve 44 saniyelik derece ile Fenerbahçe 2 - Ford Otosan kazandı.


Yarışma hakkında konuşan Eker Süt ürünleri Marka Yöneticisi Özge Kiraz, “Üç gün süren maceraydı bu. 3 gün boyunca festival havasında geçen bir yarış gerçekleştirdik. Bugün de artık ödül töreniyle bunu keyifle sona erdiriyoruz. Ödül töreninin, bu senenin galibi Ford Otosan oldu. Her sınıfta tekneler kendi sınıflarına göre ödüllerini alacaklar. Faklı farklı tekneler var” dedi.


Organizasyonda kategori birincileri ise şu sıralama ile şekillendi:



IRC 0: Fenerbahçe 2 - Ford Otosan


IRC I: Fenerbahçe 1 - Doğuş


IRC II: ALIZE 1010 - TÜPRAŞ


IRC III: Electron - Permolit


IRC IV: 40 PLUS LAL -IBS


Gezi: MUTA

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 10:03
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