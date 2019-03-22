0553 313 94 23

Tayini çıkan doktorlara veda yemeği

Muş’un Malazgirt Devlet Hastanesinde görev yaparken tayini çıkan doktorlara veda yemeği verildi.

22 Mart 2019 Cuma 09:39
Tayini çıkan doktorlara veda yemeği

Muş’un Malazgirt Devlet Hastanesinde görev yaparken tayini çıkan doktorlara veda yemeği verildi.


Malazgirt Devlet Hastanesinde çalışan Uzm. Dr. Şevket Yalçın ve Kadın Doğum Uzmanı Doktor Dona Kenan için verilen veda yemeğine Hastane Başhekimi Uzman Dr. Zekeriya Hannarici, doktorlar ve hastane çalışanları katıldı. Yemekte konuşan Hastane Başhekimi Uzman Dr. Zekeriya Hannarici, tayini çıkan doktorlara gidecekleri yerde başarılar dileyerek, “Malazgirt ilçesinde görev yapan doktor arkadaşlarımıza gidecekleri yerde başarılar dilerim. Malazgirt’te görev yaptıkları süre içerisinde çok azimli ve gayretli çalışarak, bizleri hayli sevindirdiler. Bu tarihi ilçede yaptıkları başarılı ve özverili çalışmaları, emin ki gidecekleri yerlerde de yapacaklar. Tayini çıkan doktor kardeşlerime çok teşekkürler ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.


Program, tayini çıkan doktorlara plaket verilmesi ve ikramların ardından sona erdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 09:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dolar/TL, 5,4670 seviyesinde işlem görüyor
    1. Dolar/TL, 5,4670 seviyesinde işlem..
    2. 20 yaş dişlerine dikkat
    3. (Özel) Malatya ‘beyaz gelinliğini’..
    4. Filistin yanlısı öğrencilere..
    5. ETÜ’de görev değişimi
    6. 108'i avukat 126 kişi hakkında..
    7. Galatasaray'da mali genel kurul yarın..
    8. AB liderleri Brexit’in ertelenmesini..
    9. 37 ilde operasyon! Aralarında 108..
    10. Erkekler de sakal ve bıyık eksikliği..
    11. İş insanlarından Macaristan’a ziyaret
    12. Yılmaz: "İş ve istihdam artacak..
    13. İİT Genel Sekreteri Useymin: "(Yeni..
    14. Aranan hükümlüler yakayı ele verdi.
    15. Gece sık uyananlar dikkat
    16. Şeyh Ahmed Yasin’i rahmetle anıyoruz
    17. Mevlüt Uysal:” Kentsel dönüşümde..
    18. Dolar kaç TL dolar? Dolar kuru canlı..
    19. Rusya’nın Atina Büyükelçiliğine saldırı
    20. Türk komandoların Girit Adası’ndaki..
    21. Warriors sahasında farklı kazandı
    22. (Özel) Memur olunca özel okuldaki..
    23. Venezuela'da Guaido'nun Özel Kalem..
    24. Kepçe kulak problemine dikkat
    25. Batı yine ikiyüzlü
    26. İtfaiye müdürlüğü ekipleri..
    27. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:..
    28. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı..
    29. Boğalarla dans eden adam
    30. İİT Genel Sekreteri Useymin: "Bütün..
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    ABD ve YPG'den vahşi katliam! Yüzlerce sivili öldürdüler
    ABD ve YPG'den vahşi katliam! Yüzlerce sivili öldürdüler
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde

    Günün Karikatürü

    22 Mart 2019
    3 araştırma şirketi son anket sonuçlarını açıkladı!
    3 araştırma şirketi son anket sonuçlarını açıkladı!
    Maduro açıkladı: Rehin alındı
    Maduro açıkladı: Rehin alındı