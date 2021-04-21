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Dünya Tayfun sürükledi, ülkede kargo gemisi karaya oturdu: Ölü ve yaralılar var
Dünya

Tayfun sürükledi, ülkede kargo gemisi karaya oturdu: Ölü ve yaralılar var

Filipinler'de, tayfunun sürüklediği ve su alan kargo gemisinin karaya oturduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 21:53:00 -
Tayfun sürükledi, ülkede kargo gemisi karaya oturdu: Ölü ve yaralılar var

Filipinler'in güneyinde, tayfunun sürüklediği ve su alan kargo gemisinin karaya oturduğu bildirildi. Bölgedeki arama kurtarma ekipleri, batmak üzere olan "LCT Cebu Great Ocean" isimli gemiden atlayan 7 kişinin kurtarıldığını açıkladı.

Toplam 20 personeli bulunan gemi, nikel cevheri ve yaklaşık 2 bin litre dizel yakıt yüklüydü.

Kazanın ardından kurtarılan çalışanlar, Filipin Sahil Güvenlik (PCG) ekiplerine, tayfunun etkisi ile sürüklenerek yan yatan ve su almaya başlayan gemiyi terk ettiklerini belirtmişti.

PCG ekipleri, terkedilmiş geminin 20 Nisan'da, demirlediği yerden yaklaşık 60 kilometre uzakta, Surigao del Norte bölgesinde karaya oturmuş halde bulunduğunu bildirmişti.

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