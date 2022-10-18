Tavuklu volovan: Volovan nedir? Tavuklu mantarlı volovan tarifi nasıl yapılır? Kolay beşamel soslu, ıspanaklı volvan tarifler

Tavuklu mantarlı volovan tarifi nasıl yapılır?

Yapımı için malzemeler

15 adet milföy hamuru

1 yumurta

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet kuru soğan

1 diş sarımsak

200 gram mantar

500 gram tavuk göğüs

1 adet limonun kabuğu

Yarım su bardağı konserve mısır

1 kutu krema

Yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

Tavuklu mantarlı volovan tarifi Nasıl yapılır?

Milföy hamurlarını oda sıcaklığında 10 dakika bekleterek yumuşamalarını sağlayın. Yuvarlak kurabiye kalıpları ya da ince ağızlı su bardaklarını kullanarak 15 adet yuvarlak kesin. Yuvarlaklardan 5 tanesini taban olarak kullanmak için kenara ayırın. Geri kalan 10 tanesini daha küçük bir kalıpla ya da çay bardağıyla ortası delik olacak şekilde kesin. Yumurtanın sarısını beyazından ayırın, sarısını daha sonra kullanmak üzere kenara alın. Fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve taban olarak ayırdığınız 5 parça milföyü tepsiye dizin. Hamurların kenarlarına yumurta sarısı sürüp üzerine ortası delik hamurları yerleştirin. Aynı işlemi bir daha yapın. Böylece hamurdan ortası boş kaplar elde edeceksiniz. Hamurun tabanını çatalın ucuyla delin. Kenarlarına fırçayla yumurta sarısı sürün. Fırını 180 dereceye ayarlayıp hamurları fırına verin ve 20-25 dakika kadar pişirin. Bu esnada volovanların iç harcını hazırlayın. Soğanı yemeklik doğrayın, sarımsağı ezin. Tavukları kuşbaşı halde doğrayın. Mantarları dilimleyin, mısırın suyunu süzün. Limonun kabuğunu rendeleyin. Zeytinyağını tavada kızdırın. Önce soğanları sonra sarımsağı soteleyin. Ardından tavukları ekleyip iyice kavurun. Mantarları ekleyip kavurmaya devam edin. Limon kabuğu rendesi ve mısırı da ekleyin. Tuz ve karabiberi de ekleyip hepsini harmanlayın. (Dilerseniz kekik, pul biber gibi farklı baharatlar ilave edebilirsiniz.) Son olarak kremasını ekleyip 2-3 dakika kaynattıktan sonra ocaktan alıp soğumaya bırakın. Soğuyan tavuklu harcı fırınladığınız hamur kaplarının ortalarına doldurun. Üzerine rendelenmiş kaşar serpip peynirler eriyene kadar yeniden fırınlayın. Ilınınca servis yapabilirsiniz.

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Kıymalı Ispanaklı Volovan Tarifi İçin Malzemeler

1 paket milföy hamuru

200 gram kıyma

1 adet büyük soğan

1 bağ ıspanak

2 adet sivri biber

2 adet domates

Tuz, karabiber, pul biber, sıvı yağ

Üzeri için:

Yumurta sarısı

Kıymalı Ispanaklı Volovan Tarifi Nasıl Yapılır?

Çözülen milföy hamurlarını tezgaha koyun. Bir milföyün üzerini bıçakla kare şeklinde kes kestiğin parçayı diğer milföyün üzerine koy, aynı şekilde bir tane daha kes ve onu da koy kenarlarını bastır.

1 paketten 6 tane çıkıyor. Diğerlerini de aynı şekilde yap. Hamurların ortasına çatalla delik yap. Kenarlarına da yumurta sarısı sür. Fırında kızarana kadar pişir.

Soğanı doğra yağ ile kavur. Sonra kıymayı, doğranmış ıspanakları, doğranmış domatesleri, biberleri, tuzu, baharatları ekle ve suyunu çekene dek pişir.

Kıymalı ıspanaklı harç soğuyunca milföy kafeslerinin içine paylaştır. (İsterseniz fırında tekrar 2 dakika tutabilirsiniz.) Afiyet olsun.

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Beşamel Soslu Tavuklu Volovan Yapımı Tarifi İçin Malzemeler

8 adet kare milföy

200 gr tavuk göğsü

1 küçük boy soğan

5-6 adet mantar

1. 5 yemek kaşığı tereyağ

1 yemek kaşığı un

1 su bardağı süt

Karabiber

Tuz

Üzeri için;

Yumurta sarısı

Beşamel Soslu Tavuklu Volovan yapımı Tarifi Nasıl Yapılır?

Tavuklarımızı küçük parçalar halinde doğrayalım. Yemeklik doğranmış soğanları hafif kavurup tavuklarımızı ekleyelim .Suyunu bırakıp çektikten sonra mantarları ekleyelim .Mantarlar öldükten sonra tuzunu ekleyip soğumaya bırakalım. Beşamel sos için tereyağ ile unu kavuralım .Kokusu çıkınca soğuk sütü ekleyip iyice karıştıralım. Biraz kaynatıp karabiberini tuzunu ekleyip ocaktan alalım tavuklu harç ile beşamel sosu iyice karıştıralım. Yumuşamış milföylerin birinin ortasını bir cm içeri gelecek şekilde kare olarak kesip çıkaralım .Diğer milföyün üzerine yerleştirelim. Alttaki milföye çatalla delikler açalım .Üstte kalan milföye yumurta sarısı sürüp yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizelim. 190 derecede kızarana dek pişirelim .Kabarıp pişen milföyleri fırından çıkarıp çukur kısımlarına tavuklu harç dan koyalım .Daha sonra rendelenmiş kaşar serpelim ve kaşarlar eriyene dek tekrar fırınlayalım ve sıcak olarak servis edelim. Afiyet olsun.

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