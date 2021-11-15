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Kadın - Aile Tavuklu kereviz yemeği tarifi, nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Tavuklu kereviz yemeği tarifi, nasıl yapılır?

Tavuk ve kerevizin eşsiz uyumu ile ortaya çıkan bu mükemmel tarifi.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 00:00:00 - 2021-11-15 00:14:01
Tavuklu kereviz yemeği tarifi, nasıl yapılır?

Bu tarifle tavuklu kereviz yemeğini kolayca yapabileceksiniz.

Malzemeler:

  • 200 gr tavuk eti (göğüs ya da but)
  • 1 adet orta boy soğan
  • 2 adet orta boy kereviz
  • 2 adet orta boy havuç
  • 2 adet kırmızı tatlı biber
  • 4-5 yemek kaşığı sıvıyağ
  • tuz ve karabiber
  • 500 ml kadar sıcak su

Yapılışı

Soğanı yemeklik doğrayın, biberlerin çekirdeklerini çıkarttıktan sonra ince ince kıyın. Kerevizleri soyup küp küp doğrayın. Tavuk etlerinin varsa derisini alın ve kerevizlerin büyüklüğünde doğrayın. Sıvıyağı tencereye alın soğanları atarak kısık ateşte kavurun, hafifçe pembeleşen soğanlara havuçları ekleyerek 2 dakika daha kavurun. Küp küp doğradığınız tavukları ve kıydığınız biberleri ekleyin. Tavuklar suyunu salıp çekinceye kadar kavurun. Pişip beyazlaşan tavuklara kerevizleri ekleyin ve 1-2 kez kavurun, tuz ve biber ile tatlandırın. Tencereye kerevizlerin boyuna gelecek kadar sıcak su doldurun, tencerenin kapağını kapatarak kerevizler ve tavuklar yumuşayıncaya kadar kısık ateşte pişirin. Afiyet olsun.

 

 

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