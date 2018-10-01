Tavukları telef olmuştu, kaz işinden binlerce lira kazandı

Elazığ Merkeze bağlı Çip köyünde yaşayan 41 yaşındaki Murat Çıtak'ın hastalıktan dolayı 1 yılda 200’e yakın tavuk ve hindisi telef oldu. Bunun üzerine araştırma yapan Çıtak, kaz ve ördeğin doğaya ve hastalıklara daha dayanıklı olduğunu öğrendi. Çin kazının yıllık yumurta veriminin çok olduğunu belirleyen Çıtak, 66 Çin kazı ve 30 tane de ördek aldı. 1 dişi kazdan 40 ile 50 arası yumurta alan ve bunları 10 ile 12 TL arası satan Çıtak'ın 1 haftalık yavruları da 30 ile 45 TL'ye talep edenlere verdi. 3 aylık sezonda 30 bin lira gelir elden eden Çıtak, işlerini büyütmek için kazandığı parayı da kuluçka ve çıkım makinesine yatırdı.

Geçen yıl 100 adet yumurtalık tavuğunun olduğunu belirten Murat Çıtak, “Bunun yanında 50 tane etlik tavuk vardı. 40 tane hindim vardı. 1 ayda yüzde 80’nini kaybettim. Geriye kalanları da çiftlikteki diğer hayvanları etkilememeleri içinde başka bir köye göndermek zorunda kaldım. 1 yılda 200’e yakın hayvanı kaybettim. Şuanda kaz ve ördekleri aldığımız günden bu güne kadar 3 ya da 5 tane ölüm ancak oldu” dedi.

"Hem hobi hem ticaret"

Tavuk ve hindilerin telef olmasından sonra araştırma yaptığını vurgulayan Çıtak, “Daha sonra köyümde yapabileceğim, besleyebileceğim ve bunu ticaret dönüştürebileceğim hayvan gurubu araştırdım. Araştırmaların sonucunda doğaya en dayanıklı olan hayvanların kaz ve ördek olduğunu öğrendik. Bazı besicilerle görüştük. Aldığımız bilgiler ve desteklerden sonra öncelikle Çin Kazını getirdik. Kazlar genel olarak doğaya dayanıklı ama Çin kazının en büyük özelliklerinden biri yıllık yumurta sayıları çok yüksek. Yetişkin bir dişi 1 yılda yaklaşık 60 yumurta vermektedir. Şehrin çeşitli noktalarında bulunan kuluçka makinelerine bırakarak yavrularını aldık. Bu işi hem hobi hem de ticari olarak yürütmeye başladık. Bunu yanı sıra en doğal kanatlı hayvanların etlerinden biri olan ördeği tanıdık. 30 tane anaç ördek getirdik. Ördeklerinde kendilerinin kuluçkaya yatması ve kuluçka makinesi sayesinde yumurtalarını aldık” diye konuştu.

"İkinci yılda 50 bin TL gelir bekliyor"

Geçen yıl 1 dişi kazın 40 ile 50 arasında yumurtası olduğuna dikkat çeken Çıtak, “Yumurtaları 10-12 TL arası sattık. 1 haftalık civcivleri de 30-45 TL arası sattık. Bu yıl kazlardan yaklaşık olarak 60 yumurta bekliyoruz. Çünkü 2. yıllarına döndüler ve yumurta sayıları artacak. Aldığımız bilgilere göre de yumurta fiyatı yaklaşık 15 lira olacak. Civciv fiyatının ise 50 lira olması bekleniyor. 66 anaçtan 25-30 bin lira arası gelir elde ettik. Elde ettiğimiz geliri de kuluçka ve çıkım makinesi gibi destekleyici diğer makinelere bağladık. Bir kısmını ise hayvanlar beslemek üzere yeme bağladık. Geçen yıl 66 hayvandan aldığımız tüm geliri 2. yıla yatırım olarak kullandık. 2. yılda da yaklaşık olarak 50 bin lira gelir bekliyoruz” şeklinde konuştu.