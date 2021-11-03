Tavuk sote tarifi, nasıl yapılır? Kolay tavuk sote tarifi

Bu güzel lezzetin tadını çıkarın. İşte Tavuk sote tarifi

Malzemeler

Yarım kg tavuk göğsü

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı domates salçası

2 adet yeşil biber

1 adet kırmızı biber

1 adet soğan

2 diş sarımsak

2 adet domates

Karabiber, pul biber, tuz

1 su bardağı su

Yapılışı

Tavuk etini kuşbaşı doğrayın ve soğanları yemeklik, biberleri julyen doğrayın. Domatesleri de küp şeklinde doğrayın ve ısık ateşte tavukları arada karıştırarak kavurun. Suyunu çektikten sonra soğanları ve ince kesilmiş sarımsağı ekleyin. 1-2 dk kavurduktan sonra biberleri ilave edin. Biberler de sotelenince domatesi, salçayı, baharatları ve tuzu ekleyip pişirmeye devam edin. 1 bardak suyu ekleyin ve etler pişene kadar kapağı kapalı bir şekilde pişirin. Afiyet olsun.