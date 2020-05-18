Tavuk burger tarifi | Evde chicken burger yapımı
Fast food zincirlerinde sıklıkla tüketilen tavuk hamburgeri birebir evde yapmak isteyenler için tam ölçülü bir tarif derledim. Oldukça basit olan bu tarifi menü olarakda deneyebilirsiniz. Çocuklar için nispeten, iyi olan bir besin olacak. En azından dışarıda bilinmeyen malzemelerle yapılmış besinleri tüketmektense, evde bilinen malzemelerle bir kereliğine hamburger yapmak ve yemek daha sağlıklı bir alternatif olacaktır. Peki ama tavuk burger nasıl yapılır ve malzemeleri nelerdir? İşte enfes çıtır çıtır tavuk hamburger tarifi...
Hazır ve paketli gıdaların kansere hazırladığı davetiyeden, fruktoz ve glukoz gibi şurupların binbir çeşit hastalığa vücudu açık hale getirmesi, onları tüketmememiz için yetip artan bir sebep.
Malzemeler
Hamburer için;
- 200 gr tavuk eti
- 1 diş sarımsak
- 1 çorba kaşığı un
- 1 çay kaşığı tuz
Pane yapmak için;
- 4 yemek kaşığı un
- 4 yemek kaşığı galeta unu
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 yumurta
Hamburgeri hazırlamak için;
- 2 adet hamburger ekmeği
- 2 dal marul
- salatalık turşusu
- mayonez
- ketçap
Yapılışı
Öncelikle eti bir miktar küçültüp blendera atın. İçerisine sarımsak, un ve tuzu ilave edin.
Malzemeler birleşinceye kadar blenderda çekin. Ardından köfte şeklinde bezelere ayırın ve yuvarlayın.
Köfteleri hamburger ekmeğinizden bir tık büyük şekilde hazırlayın çünkü küçülecekler.
Panelemek için hazırlayacağınız tabakların;
- Birincisine; tuz, un ve karabiber,
- İkinci tabağa; yumurta ve 1 yemek kaşığı kadar suyu
- Üçüncü tabağa; galeta unu koyun.
Sırasıyla hazırladığınız köfteleri önce unlu sonra yumurtalı ardından da galeta unlu karışıma batırın.
Yağda kızartın ve servis edin.