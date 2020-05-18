Tavuk burger tarifi | Evde chicken burger yapımı

Fast food zincirlerinde sıklıkla tüketilen tavuk hamburgeri birebir evde yapmak isteyenler için tam ölçülü bir tarif derledim. Oldukça basit olan bu tarifi menü olarakda deneyebilirsiniz. Çocuklar için nispeten, iyi olan bir besin olacak. En azından dışarıda bilinmeyen malzemelerle yapılmış besinleri tüketmektense, evde bilinen malzemelerle bir kereliğine hamburger yapmak ve yemek daha sağlıklı bir alternatif olacaktır. Peki ama tavuk burger nasıl yapılır ve malzemeleri nelerdir? İşte enfes çıtır çıtır tavuk hamburger tarifi...