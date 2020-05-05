Tavşanlı’da yeni projeler için geri sayım

Bedesten ile ilgili yeniden ihaleye çıkıldığının müjdesini veren Başkan Güler, “Belediyelerin asli görevlerinden biri de ekonomik koşulları sağlamak suretiyle gerekli yatırımları hayata geçirmektir” diyerek Tavşanlı Belediyesi olarak ilçeye yeni yatırımlar kazandırmak için yoğun gayret sarf ettiklerini anlattı.

İhaleyle inşa edilecek

Güler, “Şehrimizin ticari hayatına ivme kazandıracak olan Bedesten’in inşaatı yaklaşık yüzde 40 seviyelere gelince yüklenici firma devletimizin çıkardığı bir yasadan yararlanmak için çalışmalarını durdurdu. Ancak o yasal haktan yararlanamadı. Dolayısıyla o günkü ekonomik koşullarda yaşanan sıkıntı ile birlikte (İnşaatı devam ettiremeyeceğim) dedi. Biz de bu anlamda ihaleyi tek taraflı feshettik ve teminatı da irad kaydettik” dedi.

İnşaatın son durumu ile ilgili tespitleri yaparak tutanak altına aldıklarını vurgulayan Belediye Başkanı Mustafa Güler, inşaatın geri kalan kısmı için ikmal ihalesine çıktıklarını söyledi. Başkan Güler, “Tavşanlı Belediyesi, bu inşaatı Allah’ın izniyle bitirme konusunda kararlı ve ekonomik anlamda da bitirecek güçteyiz” ifadelerini kullandı.

Butik otel geliyor

Bir diğer yatırım olan Göbel Termal Tesisleri’ne butik otel projesi hakkında da bilgiler veren Belediye Başkanı Mustafa Güler, “35 oda ve 70 yatak kapasiteli butik otelimiz için projemizi tamamladık. Otelimiz; toplantı salonu, restoran ve havuzuyla 4 yıldız kapasiteli ve modern yapıda olacak. Önümüzdeki hafta içi itibariyle ihaleye çıkıyoruz” dedi.

Yatırımlara devam

Türkiye’de bir taraftan koronavirüsle mücadele edilirken, diğer taraftan yatırımların da devam ettiğini dile getiren Başkan Güler, “Dünya çapında görülen ve pandemi niteliği taşıyan koronavirüsle ülke olarak biz de savaşıyoruz. Ancak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade ettiği gibi bir taraftan yatırımlarımızı da hayata geçiriyoruz. Bu anlamda Bedesten ile butik otel projelerimizi ilçemizin geleceği açısından önemli olarak görüyoruz ve bu iki yatırımı tamamlayarak ilçemize kazandıracağız” diye konuştu.