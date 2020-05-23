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Aktüel

Tavşanlı’da uyuşturucu operasyonu

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 12 gram esrar ve 3 gram metanfetamin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 20:11:43 -
Tavşanlı’da uyuşturucu operasyonu

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 12 gram esrar ve 3 gram metanfetamin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçeye otomobille uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Plakası tespit edilerek takibe alınan otomobil, Balıkesir kavşağı uygulama noktası üzerinde durduruldu. Y.A, Ö.K ve Y.G isimli şüphelilerin içerisinde bulunduğu otomobilde yapılan aramada, 12 gram esrar ve 3 gram metanfetamin ve içiminde kullanılan düzenek ele geçirildi.


Şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı. Ayrıca şahıslara Covid-19 süreci çerçevesinde toplam 10 bin lira cezası uygulandı.

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