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Aktüel

Tavşanlı’da bir otomobilde 15 adet extacy hap ele geçirildi

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde polis uygulama noktasında bir otomobilde yapılan aramada, 15 adet extacy hap ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 20:45:37 -
Tavşanlı’da bir otomobilde 15 adet extacy hap ele geçirildi

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde polis uygulama noktasında bir otomobilde yapılan aramada, 15 adet extacy hap ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçeye otomobille uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Tespit edilerek takibe alınan otomobil, Balıkesir kavşağı uygulama noktası üzerinde durduruldu. Şüpheli A.C.,H.S. ve M.K.’nın içerisinde bulunduğu otomobilde yapılan aramada, 15 adet extacy hap ele geçirildi.


Şüpheliler Asayiş Büro Amirliğinde alınan ifadeleri ardından serbest bırakıldı.

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