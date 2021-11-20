Tavşan kulağı Kaktüs ne kadar büyür? Faydaları nelerdir?

Orta ve kuzey Meksika‘nın yerel ve endemik çiçekli bitki türüdür. Tavşan Kulağı Kaktüs; tavşan kulağı kaktüsler hoş görünümleri ile birlikte eviniz için şık bir dekor olacaklardır. Aynı zamanda büyük saksılar tercih edildiğinde 1,5 metreye kadar uzayan boyları ile de son derece büyük bitkiler arasında yer almaktadırlar.

Tavşan kulağı kaktüs faydaları

Kabızlığı giderir.

Bağırsak solucanlarını düşürür.

Mide sancılarına iyi gelir.

Kaktüs en hızlı nasıl büyür?

Kaktüs ışık, sıcak, sulama, toprak gibi birçok faktörün gözetilerek uygun ortamın sağlanmasıyla oldukça hızlı bir şekilde büyür. Kaktüsün büyümesi ve çiçek açması için bütün şartlar doğal ortamına en yakın halde olmalıdır.

Tavşan Kulağı Neden Büzüşür?

Eğer bitkiniz susuz kalırsa kulaklarda büzüşme gözlemleyebilirsiniz. Kuruma varsa öncelikle alt kulaklar büzüşmeye başlar.

Tavşan kulağı kaç günde sulanır?

Sulamanın ardından saksı dibinde su kalmadığına emin olun. Siklamen çiçeği, yazın haftada iki kere, kış aylarında ise haftada 1 kere olacak şekilde saksı üstünden sulanmalıdır. Yazın sulama tekniğinde haftada iki gün olacak şekilde Pazartesi ve Perşembe günleri tercih edilebilir.