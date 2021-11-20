  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Tavşan kulağı Kaktüs ne kadar büyür? Faydaları nelerdir?
Kadın - Aile

Tavşan kulağı Kaktüs ne kadar büyür? Faydaları nelerdir?

Ev ve ofis ortamlarında çok sevilen ve farklı türlerde bulunan kaktüsler zahmetsiz ve pratik bakıma sahip olan bitkiler öne çıkmaktadır.

Yeniakit Publisher
2021-11-20 21:00:00 - 2021-11-20 21:05:07
Tavşan kulağı Kaktüs ne kadar büyür? Faydaları nelerdir?

Orta ve kuzey Meksika‘nın yerel ve endemik çiçekli bitki türüdür. Tavşan Kulağı Kaktüs; tavşan kulağı kaktüsler hoş görünümleri ile birlikte eviniz için şık bir dekor olacaklardır. Aynı zamanda büyük saksılar tercih edildiğinde 1,5 metreye kadar uzayan boyları ile de son derece büyük bitkiler arasında yer almaktadırlar.

Tavşan kulağı kaktüs faydaları

  • Kabızlığı giderir.
  • Bağırsak solucanlarını düşürür.
  • Mide sancılarına iyi gelir.

Kaktüs en hızlı nasıl büyür?

Kaktüs ışık, sıcak, sulama, toprak gibi birçok faktörün gözetilerek uygun ortamın sağlanmasıyla oldukça hızlı bir şekilde büyür. Kaktüsün büyümesi ve çiçek açması için bütün şartlar doğal ortamına en yakın halde olmalıdır.

Tavşan Kulağı Neden Büzüşür?

Eğer bitkiniz susuz kalırsa kulaklarda büzüşme gözlemleyebilirsiniz. Kuruma varsa öncelikle alt kulaklar büzüşmeye başlar.

Tavşan kulağı kaç günde sulanır?

Sulamanın ardından saksı dibinde su kalmadığına emin olun. Siklamen çiçeği, yazın haftada iki kere, kış aylarında ise haftada 1 kere olacak şekilde saksı üstünden sulanmalıdır. Yazın sulama tekniğinde haftada iki gün olacak şekilde Pazartesi ve Perşembe günleri tercih edilebilir.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
‘Doları olanın serveti mum gibi eriyecek’ diyen Necmettin Batırel'den yeni çıkış: Önümüzdeki hafta çok büyük...
Ekonomi

‘Doları olanın serveti mum gibi eriyecek’ diyen Necmettin Batırel'den yeni çıkış: Önümüzdeki hafta çok büyük...

Önceki günlerde doların düşeceğini ifade eden ekonomist Necmettin Batırel, önümüzdeki hafta çok önemli bir gelişmenin yaşanacağını söyledi...
Afrika gazetesi iddia etti:Türkiye 6 SİHA’yı teslim etti!
Dünya

Afrika gazetesi iddia etti:Türkiye 6 SİHA’yı teslim etti!

Afrika’da yayın yapan Africa Intelligence gazetesi, dünyanın pek çok ülkesinden yoğun talep gören Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı..
CHP’li Yenimahalle suç mahalli gibi
Gündem

CHP’li Yenimahalle suç mahalli gibi

Kadın hakları denildiğinde mangalda kül bırakmayan CHP’li yöneticilerin, iki kadın cinayetinin baş zanlısı Ümitcan Uygun, ağabeyi Erol Uygun..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay