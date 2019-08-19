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Tavlı: "Sorunların çözümü için gayret ediyoruz"

Ünye Belediyesi, mahallelerin yol sorununu beton yol çalışmalarıyla çözerek hizmeti kalıcı hale getiriyor.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 17:19
Tavlı: "Sorunların çözümü için gayret ediyoruz"

Ünye Belediyesi, mahallelerin yol sorununu beton yol çalışmalarıyla çözerek hizmeti kalıcı hale getiriyor.


Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Fatih Mahallesi’nde devam eden beton yol çalışmalarını yerinde inceledi. Tavlı, burada yaptığı açıklamada, beton yolların uzun yıllar konforlu bir şekilde vatandaşlara hizmet ettiğini söyledi.


Beton yolların vatandaşlara uzun yıllar hizmet ettiğini ifade eden Başkan Tavlı, “Fatih Mahallemizde göreve geldikten sonra güzel çalışmalara imza attık. Aynı şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yol konusunda sorunlu olan bölgelerde beton yol çalışmalarımız devam ediyor. Beton yollar marifetiyle kalıcı hizmetlerin altına imza atmaktayız. Filler malzemeyle yapılan bakımlar yağmurla birlikte bozulmakta ve akıp gitmekte. Beton yolla hem kalıcı hizmet yapılmakta, hem de çalışmalar heba olmamakta. Beton yol uzun yıllar konforlu bir şekilde vatandaşlarımıza hizmet etmekte. Bulunduğumuz bölgede 300 metrelik bir sorunlu mesafe betonla kaplanarak çözüme kavuşturulmuş oldu” dedi.


Her mahallede çalışma yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, “Beton yol çalışmalarımız Taşça, İnkur, Yenikızılcakese ve Yeşilkent Mahallelerimizde de devam edecek. Tabi çalışmalarımız aciliyet sırasına göre yapılmakta. Çalışma yapılan alanları gören muhtarlarımız ve vatandaşlarımız, ‘bizim oraya ne zaman sıra gelecek’ diye sormaktalar. Hep birlikte bu sorunların çözümü için gayret ediyoruz. Tüm mahallelerimizdeki sorunların çözümü için çalışmakta ve mücadele etmekteyiz. Nasıl ki burada sorunlara el attıysak, diğer mahallelerimizdeki sorunlara da el atacağız. Hemşehrilerimizin daha konforlu ve daha huzurlu bir şehirde yaşamaları için elimizden gelen gayreti göstermekteyiz, göstereceğiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 17:19
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