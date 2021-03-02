TAV’ın iki havalimanı hizmet kalitesinde Avrupa’nın zirvesinde

İki havalimanı, Havalimanı Hizmet Kalitesi (Airport Service Quality ASQ) ödüllerinde ‘2-5 milyon yolcu’ kategorisinde ödüle lâyık görüldü. Ayrıca salgın nedeniyle bu yıl anketlere eklenen hijyen değerlendirmesi sonucunda Üsküp, dünyada en iyi uygulamaları hayata geçiren 33 havalimanı arasında yer aldı. TAV Havalimanları Havalimanları Grup Başkanı (COO) Kürşad Koçak, 8 ülkede 15 havalimanı işlettiklerini vurgulayarak, şu görüşleri dile getirdi: “Servis şirketlerimiz bizim portföyümüz dışında 18 ülkede yer alan 75 havalimanında daha hizmet veriyor. Salgın döneminde yolcularımıza güvenli bir seyahat deneyimi sunmak üzere tüm süreçlerimizi hızlı bir şekilde uluslararası alanda belirlenen bilimsel kriterlere göre adapte ediyoruz.”