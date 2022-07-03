Tavandaki küf nasıl temizlenir? Farklı yöntemleri ve kullanılan malzemeleri

Tavanda küf neden olur?

Evde neden küf oluşur? Tavanların ve duvar yüzeylerinin nemli kalması, farklı noktalardaki tesisatlardan gelebilen sızıntılar, yalıtım eksiklikleri gibi sebeplerle meydana gelebildiği gibi ortamdaki sıcaklık değişimleri nedeniyle duvarların terleme yapması sonucunda küf sorunu ortaya çıkabilir.

Tavandaki Küf Lekeleri

Tavanda oluşan küfler, özellikle nem oranı yüksek bölgelerde bulunan evlerimizde ve işyerlerimizde sıkça karşılaşabileceğimiz sorunlardandır. Küf genellikle havalandırmanın az olduğu yerlerde meydana gelir. Evde veya iş yeri gibi kapalı alanlarda bulunan bitkiler de, bitkilerin nem arttırıcı özelliğinden dolayı nemi arttırmakta ve oluşumun artmasına neden olmaktadır. Aynı zamanda tesisatlardan sızan sıvılar, yalıtım eksikliği, silinen duvarların ıslak bırakılması ve ortam sıcaklıklarının değişimleri gibi etkenler de küf oluşumuna neden olmaktadır.

Küf, yalnızca bir leke değil, temizlenmez ve önüne geçilmezse solunum yolu ve eklem rahatsızlıklarına neden olarak sağlığımızı tehdit eden bir oluşumdur. Bu yüzden de küfü temizledikten sonra tekrar oluşmasını engelleyecek önlemler almamız sağlığımız açısından çok büyük önem arz eder.

Küfü engellemek için alınabilecek bazı basit ama etkili önlemler vardır. en başta bulunduğumuz ortamın sık sık havalandırılması bu oluşumları engellemedeki en kolay ve en etkili yöntemdir. Aynı zamanda bulunduğumuz ortamda çok fazla bitki bulundurmamalıyız. Bitkiler ortamın nemini arttırdığından bu oluşumlara yol açar. Özellikle pencere bulunmayan alanlarda mutlaka sonradan bir havalandırma sistemi monte edilmeli ve ortam sıklıkla havalandırılmalıdır. Bu oluşumlara neden olan bir tesisat sızıntısı ise beklemeden tesisata müdahale edilmeli ve bu sızıntılar derhal engellenmelidir. Aksi taktirde tavan ve duvarların çürümesine de yol açılabilir. Bulunduğumuz evin odaları arasındaki ısı dengesini iyi ayarlamamız da bu oluşumların engellenmesi için alınabilecek tedbirlerdendir. Şimdi gelelim bu oluşumlardan nasıl kurtulacağımıza.

Tavandaki Küfü Çıkarma Yöntemleri

Tavanda oluşan küf lekesini çıkarmak için bez, duvar zımparası, alkol, fırça ve yoğun kıvamlı bir çamaşır suyu bize yeterli olacaktır. Uygulanışına gelince; öncelikle tavandaki küfün oluştuğu bölgeyi kuru bir bez ile küfün tamamen temizlendiğinden emin olana dek sileriz. Bu aşamada mikro fiber bir bez kullanırsak işimiz kolaylaşır ve bu kalıntılar daha kolay çıkar. Kalıntıların tam olarak çıktığından emin olduktan sonra nalburlardan ve yapı marketlerden temin edebileceğimiz bir malzeme olan duvar zımparasını kullanmalıyız. Duvar zımparası tavanın boyasına nüfus etmiş ve bezle çıkarma imkanımız olmayan kalıntıları da tavandan çıkarmamızı sağlayacaktır. Ancak küflenen bölge kolay dökülür bir yapıya sahip olacağı için zımparalama işinin fazla baskı uygulanmadan yapılmasına özen gösterilmelidir. Zımpara işlemi bittikten sonra kalıntının olduğu bölgeye alkol ile müdahale edilmesi uygulamanın yapıldığı bölgenin daha kolay havalanmasına ve kuru kalmasına yardımcı olacaktır. Alkole batırılmış bir bez ile de bu bölge tekrar silinmeli ve birkaç dakika alkol bu alanda bekletilmelidir. Daha sonra son olarak bir kez daha kuru bir bez yardımıyla silersek küf oluşumundan ve lekelerinden tamamen kurtulmuş oluruz.

Çamaşır Suyu Kullanımı

Küf kalıntılarından ve lekelerinden bu yöntemlerle kurtulduktan sonra alternatif olarak uygulanabilecek bir önleme yöntemi de çamaşır suyu kullanımıdır. Küflenme olayı küf mantarlarının oluşması ve yayılması şeklinde meydana gelmektedir. Bu durumun önüne geçebilmek için küf mantarı oluşumunun da bir şekilde önüne geçmeliyiz. Bu konuda bize en çok yardımcı olacak maddelerin başında da yoğun kıvamlı çamaşır suları gelir. Çamaşır suyu formülü gereği küf mantarlarının oluşumunu engellemektedir. Bu yüzden de temizlikten sonra bu bölgeyi yoğun kıvamlı bir çamaşır suyu ile temizlersek ve tekrar kuru bir bezle silersek hem bu oluşumların meydana gelmesini engellemiş, hem de kötü kokusundan kurtulmuş oluruz.