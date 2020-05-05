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Aktüel

Tava yemekleri Ramazan’da da ilgi görüyor

Korona virüsün gölgesinde geçen Ramazan ayında yörelere has lezzetler, lokanta ve restoranların kapalı olması nedeniyle sipariş üzerine evlere götürülüyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 11:53:15 -
Tava yemekleri Ramazan’da da ilgi görüyor

Korona virüsün gölgesinde geçen Ramazan ayında yörelere has lezzetler, lokanta ve restoranların kapalı olması nedeniyle sipariş üzerine evlere götürülüyor. Malatya’da ayrı bir yeri olan tava yemekleri de bu yıl talep edilen yemeklerin başında geliyor.


Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgını birçok ülkede kabus olmaya devam ediyor. Türkiye’de de korona virüs gölgesinde başlayan Ramazan ayını bu yıl vatandaşlar evlerinde geçiriyor. Lokanta ve restoranların kapalı olması nedeniyle, özellikle yöresel lezzetler paket servis olarak evlere götürülüyor. Malatya’da da vazgeçilmezler arasında yer alan tava yemekleri, bu Ramazan’da da iftar sofralarında yerini alıyor. Vatandaşlar, bir gün öncesinde tavacılardan sipariş verirken, hazırlanan yemekler hijyenik ortamda hazırlanarak evlere teslim ediliyor. Tavacılar, Malatya’da tava yemekleri olarak patlıcan tava, kağıt kebabı, domatesli kebap ve kaburga dolması gibi yemeklerin daha çok ilgi gördüğünü söylüyor. Diğer yıllara nazaran bu yıl işlerinde bir düşüş de olduğunu söyleyen tavacılar, kişi başı 20 TL’ye hazırlanan yemekleri en az 7 kişilik olması şartı ile siparişle hazırladıklarını belirtiyor.

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