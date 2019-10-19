TAV ve Groupe ADP’den girişimlere destek TAV Havalimanları ve Groupe ADP, Paris Charles de Gaulle ve İzmir Adnan Menderes havalimanlarını yenilikçi girişimlere açtı.

TAV Havalimanları ve Groupe ADP, Paris Charles de Gaulle ve İzmir Adnan Menderes havalimanlarını yenilikçi girişimlere açtı. Adnan Menderes Havalimanında düzenlenen etkinlikte konuşan TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, program çerçevesinde Türkiye’den girişimlerin uluslararası alana açılması için önemli bir destek sunacaklarını dile getirdi. Şener, “Aynı zamanda geleceğin seyahat deneyimini oluşturacak çözümleri ortaya çıkararak havalimanlarımızda uygulama fırsatını yakalayacağız” açıklamasında bulundu.

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