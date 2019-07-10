TAV, uçak özel güvenlik hizmetini yaygınlaştırıyor

TAV Güvenlik; İstanbul, Sabiha Gökçen, Antalya ve Milas-Bodrum havalimanlarında da uçak özel güvenlik hizmeti vermeye başladı. Şirket, uçak özel güvenlik hizmeti verdiği havalimanı sayısını sekize çıkarttı. TAV Güvenlik Genel Müdürü Turgay Şahan, “Geçen yıl 11 farklı havayolu şirketinin yaklaşık 6 bin uçuşunda uçak özel güvenlik ve K9 hizmeti verdik. Bu yıl dört havalimanında daha bu hizmetlerimizi sunarak bu sayıları daha da yukarıya taşımayı hedefliyoruz” dedi.