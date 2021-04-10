TAV Technologies’in yazılımına iki ödül

TAV Technologies’in kendi kaynaklarıyla geliştirdiği Yolcu Akışı Yönetimi Platformu (Passenger Flow Management Platform) en iyi müşteri deneyimi yaratan bilişim çözümü kategorisinde birincilik ödülü aldı. TAV Technologies Genel Müdürü Kerem Öztürk aynı ürünle geçtiğimiz günlerde CXO Medya tarafından düzenlenen CIO Ödülleri’nde de ödül kazandı. Bu sene online olarak gerçekleştirilen IDC CIO Zirvesi “İnovatif Dijital Stratejiler: Yeni Gerçekliğin Gereklerine Uyumlanmak” başlığıyla düzenlendi.

Kaynaklar verimli kullanılıyor

Kerem Öztürk “Pandemi süreci tüm dünyada akıllı havalimanı çözümlerine yönelik süreci hızlandırdı. Geliştirdiğimiz bilişim çözümleri, yolcular için hızlı ve konforlu bir seyahat deneyimi sunarken havalimanı işletmecileri, havayolları ve diğer paydaşlar için de kaynakları verimli kullanma olanağı sağlıyor. Ödül alan ürünümüz, kişisel verilerin korunmasına yönelik düzenlemelerle uyumlu olarak terminaldeki kamera verilerini kullanarak yoğunluk, bekleme süresi, kuyruk uzunluğu gibi verileri gerçek zamanlı olarak analiz ediyor” dedi. TAV Technologies’in geliştirdiği Yolcu Akışı Yönetimi Platformu ilk olarak İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda kullanılmaya başlandı. Platformun önümüzdeki günlerde başta TAV’ın işlettiği havalimanları olmak üzere tüm dünyada kullanıma sunulması planlanıyor.