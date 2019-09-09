0553 313 94 23

Tatvan’daki çocuklar spora kazandırılıyor

Bitlis’in Tatvan ilçesinde faaliyet yürüten Tatvan 1514 Spor Kulübü, ilçedeki çocukları ve gençleri spora kazandırıyor.

09 Eylül 2019 Pazartesi 18:36
Tatvan’daki çocuklar spora kazandırılıyor

Bitlis’in Tatvan ilçesinde faaliyet yürüten Tatvan 1514 Spor Kulübü, ilçedeki çocukları ve gençleri spora kazandırıyor.


Tatvan 1514 Spor Kulübü, ilçedeki çocukları ve gençleri spora kazandırıyor. Spor kulübü bünyesinde şuan 163 çocuk ve genç sporcunun olduğunu ifade eden Tatvan 1514 Spor Kulübü Antrenörü Mehmet Arif Çağlayan, “Spor kulübümüz bünyesinde U12’de 20 sporcu, U13’de 24 sporcu, U14’de 22 sporcu, U15’de 25 sporcu, U16’da 24 sporcu, U17’de 24 sporcu ve U19’da 24 sporcu olmak üzere şuan toplamda 163 sporcumuz var. Bu yıl Bitlis yerel liginde U14, U15, U17 ve U19 kategorilerinde şampiyon olduk. Ayrıca, bir bölge birinciliği ve iki bölge ikinciliği başarısı elde ettik. Antrenör arkadaşımız Ceyhan Urut ile birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu senede hedefimiz tüm kulvarlarda şampiyon olup sporcularımızın gelişimine katkı sağlamayı amaçladık” dedi.


Büyük spor kulüplerine çok sayıda sporcu kazandırdıklarını söyleyen Antrenör Çağlayan, “Bursaspor, Erzurum Büyükşehir Belediye Spor, İçel İdmanyurdu Spor, Mersinspor gibi takımlara sporcu transfer ettik. İnşallah daha iyi takımlara da sporcu gönderip bölgemizdeki çocuklarının daha iyi şartlarda hem futbol, hem de okul hayatlarında başarılı olmalarını sağlayacağız. Ayrıca, çocuklarımıza spor yaptırarak kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlıyoruz. Çok sayıda çocuğu kötü alışkanlıklardan kurtardık ve vatanına, milletine katkı sağlayan, çalışan, üreten birer birey olarak yetişmelerine katkı sunduk” diye konuştu.


Tatvan 1514 Spor Kulübü bünyesindeki çocuk ve genç sporcuların belirli günlerde Tatvan Şehir Stadında futbol idmanlarına devam ediyor ve aralıklarla hazırlık maçları yapıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 18:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    9.9.2019’da 12 çift "Evet" dedi
    1. 9.9.2019’da 12 çift "Evet" dedi
    2. İsrail Mahkemesi'nin "Filistinlilerin..
    3. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    4. Başkan Erdoğan 30 ismi Ankara'ya çağırdı
    5. Tatvan’daki çocuklar spora..
    6. AK Parti’den hizmet açıklaması
    7. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    8. Kontrolden çıkan otomobil 20 metre..
    9. Edremit Belediyesi 5 bin kişiye aşure..
    10. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler..
    11. Hırsızı ayakkabısı yakalattı
    12. Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş..
    13. Deveci: “Ruhumuzda Kuvayi Milliye var”
    14. Tufan Kansuva'nın ailesine Topçu'dan..
    15. Prof. Dr. Ünsaçar: "Konya, makine..
    16. Borsa günü yükselişle tamamladı
    17. Güvenlik kamerasına içki şişesi..
    18. Avam Kamarası Başkanı Bercow görevi..
    19. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    20. Traktörün altında kalan köy muhtarı..
    21. Manisa’da 23 kilo esrar ele geçirildi
    22. Piyasalarda gün sonu
    23. Kayseri'deki bisiklet yarışları..
    24. Borsa, günü yükselişle tamamladı
    25. Mısır ve Sudan, Hedasi Barajını görüştü
    26. Vali Doç. Dr. Gündüzöz, trafik..
    27. Kolon kanseri nedir? | Kolon kanseri..
    28. Bülent Arınç’ın Ahmet Türk çıkışı..
    29. Kestiği ağacın altında kalarak..
    30. Üsküdar’da dev kazanlarda yapılan..
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!