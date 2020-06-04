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Aktüel

Tatvan’da parkların bakım ve tadilatı yapılıyor

Bitlis’in Tatvan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince parklar ve oyun grupları tadilata alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 13:51:11 -
Tatvan’da parkların bakım ve tadilatı yapılıyor

Bitlis’in Tatvan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince parklar ve oyun grupları tadilata alındı.


Tatvan’daki sosyal alanlarda bulunan park ve bahçelerdeki oyun grupları, banklar, kamelyalar, spor aletleri, piknik masalarının bakım ve onarımıyla çim güçlendirme çalışmaları belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştiriliyor. Kullanılamaz halde olan kamelyaların yenilendiği parkların oyun gruplarında ve spor aletlerinde onarım ve yenileme çalışmaları da gerçekleştirildi.


Pandemiden dolayı uzun süre yasaklı olan park ve bahçelerin bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının yapıldığını belirten Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, “Tüm parklarımızı bakıma, korumaya aldık, vatandaşlarımız huzur içinde gezsin, çocuğuyla günün her saati vakit geçirsin diye tüm önlemlerimizi alıyoruz. Parkın sahibi çocuklardır, halktır, parkınıza, şehrinize sahip çıkın” dedi.

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