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Aktüel

Tatvan’da 250 ağaç toprakla buluştu

Bitlis`in Tatvan Belediyesi tarafından ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 250 adet ağaç toprakla buluştu.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 20:32:25 -
Tatvan’da 250 ağaç toprakla buluştu

Bitlis`in Tatvan Belediyesi tarafından ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 250 adet ağaç toprakla buluştu.


Tatvan’da yeşil alanların arttırılması amacıyla çalışmalarına devam eden Tatvan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çam, akasya ve çınar olmak üzere 250 adet ağacın Tatvan Devlet Hastanesi civarında dikim çalışması gerçekleştirildi. Yeşil alanların arttırılması amacıyla çalışmalarını sürdüren Tatvan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde çimlendirme ve ağaçlandırma çalışmalarına devam ediyor. Daha önce sahil vandında ve Cumhuriyet Caddesi’nde çimlendirme çalışmaları gerçekleştiren ekipler, şimdi de 400 yataklı Tatvan Devlet Hastanesi çevresinde çam, akasya ve çınar olmak üzere 250 adet ağacını toprakla buluşturdu. Şehrin birçok noktasında çalışmalarını sürdüren Tatvan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ağaç ve çimlendirme çalışmalarının önümüzdeki aylarda da devam edeceğini bildirildi.

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